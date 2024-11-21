Mehmet Şimşek'ten 'Vergi Borçları Silindi' İddiasına Yanıt

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'vergi borcu silinerek kamunun zarara uğratıldığı' iddialarına yönelik açıklama yaptı.

'USULSÜZLÜK TESPİT EDİLDİĞİNDE...'

X hesabından paylaşımda bulunan Mehmet Şimşek, "Vergi borçlarının silinmesine imkan veren herhangi bir kanuni düzenleme yoktur. Usulsüz bir husus tespit edildiğinde gereği derhal yerine getirilmektedir" ifadelerini kullandı.

GELİR İDARESİ DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da iddialarının asılsız olduğu ifade edildi. Açıklamada; Türk vergi hukukunda, tabii afetler gibi bazı özel durumlar için getirilen terkin düzenlemeleri ve bazı küçük tutarlı alacakların tahsilinden vazgeçilmesine yönelik düzenlemeler dışında vergi borçlarının kayıtsız şartsız silinmesine imkan veya izin veren herhangi kanuni düzenlemenin bulunmadığı vurgulandı.

'GEREKLİ DENETİMLER YAPILIYOR'

Haberde iddia edilen uygulamanın hiçbir zaman vuku bulunmadığının belirtildiği açıklamada, "Zira tahakkuk etmiş, yani ödenmesi gereken hale gelmiş bir vergi borcunu, bir vergi cezasını ya da bunların zamlarını, faizlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi istisna olmak üzere hiçbir makamın silme yetkisi bulunmamaktadır. Diğer taraftan, vergi hukukunda yer alan ve henüz kesinleşmemiş vergi ve cezalar ile ilgili uzlaşma imkanı sağlayan müessese kanunla yeniden düzenlenerek vergi aslı uzlaşma kapsamından çıkarılmıştır" denildi.

'HABERE KONU OLAY HAKKINDA SÜREÇ BAŞLATILDI'

Açıklamada, GİB'in, elektronik vergi sistemleriyle gerekli analiz, kontrol ve denetimleri yaptığı ve sonuçları raporladığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Usulsüz bir husus tespit edildiğinde gereği derhal yerine getirilmektedir. Nitekim habere konu olay 2021 yılında gerçekleşmiş olup, idare tarafından derhal tespit edilmiş ve ivedilikle hukuki süreç başlatılmış ve yargıya intikal ettirilmiş, yargı süreci devam etmektedir. Ayrıca Bakanlığımız nezdinde de idari soruşturma sonuçlandırılmış gerekli müeyyideler uygulanmıştır. Olayla ilgili gerekli vergisel süreçler tamamlanarak hiçbir tahakkuk kaybına izin verilmemiş, herhangi bir kamu zararı da söz konusu olmamıştır."