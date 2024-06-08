Mehmet Şimşek'ten 'sadeleşme' mesajı: Piyasalarının daha etkin çalışmasına yönelik!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomide yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Şimşek, "Piyasalarının daha etkin çalışmasına yönelik sadeleştirme adımlarımız sürecek" dedi.

Mehmet Şimşek'ten 'sadeleşme' mesajı: Piyasalarının daha etkin çalışmasına yönelik!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ihracat bedellerinin ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin TCMB’ye satış yükümlülüğü oranlarının yüzde 40’tan yüzde 30’a indireceğinin bildirilmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şimşek, makro finansal istikrarın ve rezervlerin güçlenmesiyle makroihtiyati çerçevede sadeleşme adımlarına devam edildiğini söyledi ve sadeleştirme adımlarının süreceğini belirtti.

Bakan Şimşek, şu ifadelere yer verdi:

"Makro finansal istikrarın ve rezervlerin güçlenmesi ile makroihtiyati çerçevede sadeleşme adımlarına devam ediyoruz. Reeskont kredisi kullanan ihracatçılar için yüzde 70 olan TCMB’ye döviz satış yükümlülüğünü 2023 yılı Kasım ayında yüzde 40’a düşürmüştük. Yeni düzenleme ile tüm ihracat bedellerinin ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin satış yükümlülüğünü yüzde 40’tan yüzde 30’a indirdik. Piyasalarının daha etkin çalışmasına yönelik sadeleştirme adımlarımız sürecek."

Mehmet Şimşek'ten 'sadeleşme' mesajı: Piyasalarının daha etkin çalışmasına yönelik! - Resim : 1

10 HAZİRAN'DAN İTİBAREN GEÇERLİ

Merkez Bankası'nın normalleşme adımları devam ederken, İhracat Genelgesi ve Görünmeyen İşlemler Genelgesi güncellendi.

Buna göre, TCMB'nin 10 Haziran'dan itibaren ihracat bedellerinin ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin bankalara satılan bölümünün TCMB’ye satış yükümlülüğü oranlarını yüzde 40'tan yüzde 30'a düşüreceği ifade edildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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