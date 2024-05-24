Mehmet Şimşek'ten 'kur' açıklaması: Açık veya örtülü...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kur politikasına ilişkin açıklamada bulundu. Şimşek, "Açık veya örtülü bir kur hedefimiz bulunmamaktadır" dedi.

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Mehmet Şimşek'ten 'kur' açıklaması: Açık veya örtülü...

Yüksek seyreden enflasyon, TL'nin negatif getirisine yol açarken, yerel seçimlerin ardından piyasalar sakinlemeye başladı.

Söz konusu gelişmeler sonrası dolar kuru uzun bir süredir yatay bir seyir izlerken sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Açık veya örtülü bir kur hedefimiz bulunmamaktadır. Ülke tecrübeleri, başarılı dezenflasyon programlarında kurun reel olarak değerlendiğini gösteriyor" dedi.

"KAYNAK GİRİŞİ HIZLANDI"

Kural bazlı ve öngörülebilir politikaların başarıya ulaştıkça güvenin daha da arttığını ifade eden Şimşek, portföy tercihlerinin TL’ye yöneldiğini ve ülkeye kaynak girişinin hızlandığını söyledi.

Mehmet Şimşek'ten 'kur' açıklaması: Açık veya örtülü... - Resim : 1

"REZERVLERİMİZİN GÜÇLENMESİNE KATKI SAĞLIYOR"

TL varlıklara yabancı ilgisi artarken, bankalar ve reel sektörün yurt dışından uzun vadeli ve daha uygun koşullu kaynak sağladığının altını çizen Şimşek, "Çok taraflı bankalardan dış finansman imkânlarımız da artıyor. Bu kaynaklar sadece kısa vadeli finansal yatırıma değil üretim ve ihracata da yöneliyor. Programımızın olumlu sonuçları görülmeye devam ettikçe uluslararası sermaye girişinin vadesi daha da uzayacaktır. Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin portföy tercihleri ve artan dış kaynak girişi rezervlerimizin güçlenmesine önemli katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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