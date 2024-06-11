Mehmet Şimşek’ten Dünya Bankası Başkanı’yla basına kapalı görüşme

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası Grubu Başkanı Ajay Banga basına kapalı bir görüşme yaptı.

Mehmet Şimşek’ten Dünya Bankası Başkanı’yla basına kapalı görüşme

Geçen hafta önce Dünya Bankası sonra da IMF heyeti Türkiye’ye geldi. Rutin yıllık gözlem temasları kapsamında Türkiye’de bulunan kalabalık IMF heyeti, ekonomi bürokrasisi ve özel sektör temsilcileriyle görüşüyor. Ancak heyetin başkan yardımcısı düzeyinde ve 12 kişilik bir grupla ziyarete gelmesi 'alışılmışın dışında' değerlendirildi.

BAŞKANLA GÖRÜŞME

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Banga arasındaki görüşme, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda gerçekleşti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

Banga'nın ziyareti, uzun süre sonra Dünya Bankası Grubu Başkanı düzeyinde Türkiye'ye gerçekleştirilen ilk ziyaret olması bakımından önem taşıyor.

Görüşmede, Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ele alındı. Banga, Türkiye'nin ekonomi programına desteğini yineledi.

Habere göre ayrıca, Dünya Bankası ile Türkiye arasında 2024-2028 mali yıllarını kapsayan mali ve teknik işbirliğinin temelini oluşturan "Ülke İşbirliği Çerçevesi" görüşüldü. Bu kapsamda, afetlere dirençlilik, enerji, yeşil dönüşüm, iklim değişikliği ile mücadele, ihracatın desteklenmesi, reel sektör, altyapı, lojistik, sanayi, tarım, eğitim, sağlık ve kapsayıcılık gibi birçok alanda geliştirilebilecek işbirlikleri üzerinde duruldu.

Dünya Bankası, Türkiye'nin Eylül 2023'te açıkladığı Orta Vadeli Program'ın (OVP) hemen ardından, programa desteğini ifade etmek için 17 milyar dolar olan Türkiye'ye yönelik kaynak tutarını, 18 milyar dolar artırarak 35 milyar dolara çıkarmıştı. Söz konusu kaynak OVP ve 12. Kalkınma Planı'nda ortaya konulan öncelikler kapsamında geliştirilecek projelerin finansmanında kullanılıyor.

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