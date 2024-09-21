Mehmet Şimşek'ten Dolar Sahiplerine Kara Haber: Dolar Kurunda 3 Yıl Sonra Bir İlk Yaşanacak

Siyasi iktidarın güdümünde ekonomi politikaları yürüterek Türk lirasının değer kaybetmesine neden olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 28 Mayıs 2023 tarihli seçimlerin ardından göreve başlayan yeni ekonomi yönetimiyle birlikte kabuk değiştirirken, ekonomi politikalarında da 180 derecelik bir dönüşüm yaşanmıştı.



Enflasyonla mücadele etmek için ilk iş olarak faiz artırımlarına başlayan TCMB, bir yandan da 21 Aralık 2021 tarihinde ani kur artışlarını engellemek amacıyla hayata geçirilen Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması için tasfiye sürecine başlandığını duyurmuştu.



Türk ekonomisine 900 milyar liraya yakın doğrudan zarar veren KKM'ye ilişkin yılın ilk aylarından bu yana birçok kısıtlama devreye alınırken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı son açıklamada uygulamanın geleceğine ilişkin önemli detaylar paylaştı.



BAKAN ŞİMŞEK, KKM'NİN BİTECEĞİ TARİHİ DUYURDU



144 milyar dolar ile 2023 yılının ağustos ayında tarihi zirvesini gören KKM, uygulanan tasfiye programı ile 48 milyar dolara kadar düştü. Şimşek, atılan kısıtlamaların gelecekte devam edeceğini belirterek, KKM'nin risk faktörü olmaya devam ettiğini belirterek şu açıklamalarda bulundu.