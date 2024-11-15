Mehmet Şimşek'ten Dikkat Çeken Açıklama: 'Ülkemizde Vergiler Yüksek Değil'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine Bakanlığının bütçesini sundu. Mehmet Şimşek'in komisyonda vergi yükü ile ilgili yaptığı açıklamalar dikkati çekti.

Türkiye'de vergilerin yüksek olmadığını söyleyen Şimşek, şöyle konuştu:

'ALGI GERÇEĞİ YANSITMIYOR'

"Ülkemizde vergi yükünün yüksek olduğu algısı gerçeği yansıtmıyor. Toplam vergi yükü sıralamasında yüzde 20,8 ile 38 OECD ülkesi arasında en düşük vergi yüküne sahip 3'üncü ülkeyiz. Vergi yükü ortalaması OECD'de yüzde 34, Avrupa Birliği'nde (AB) ise yüzde 41,2 seviyesindedir. Dolaylı vergi yükünün çok yüksek olduğu yönündeki kanaat de doğru değildir. Vergi sistemimizdeki temel sorun, dolaysız vergilerin yeterli düzeyde olmamasıdır.

Ülkemizde dolaylı vergilerin milli gelir içerisindeki payı yüzde 9,1 iken OECD ortalaması yüzde 10,5, AB ortalaması ise yüzde 13,6'dır. Ülkemizde genel KDV (Katma Değer Vergisi) oranı yüzde 20'dir. Bu oran ile AB ülkeleri içerisinde en düşük vergi oranına sahip altıncı ülkeyiz."

Kaynak: ANKA