Mehmet Şimşek’ten Asgari Ücret Zammı Sözleri! ‘İnsanlar Mutsuz Ve Şikayet Ediyor’ Dedi: ‘Ne Olursa Olsun Düzeltmemiz Lazım…’
Asgari ücret 2025 yılı için tahminler gelmeye devam ederken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten açıklama geldi. Bakan Şimşek AKP’li vekillere yaptığı sunumunda asgari ücret hakkındaki şikayetlerin farkında olduğunu dile getirdi ve, “Tamamen gelir dağılımı bozulduğu için insanlar mutsuz ve şikâyet ediyor. Ne olursa olsun gelir dağılımını düzeltmemiz lazım” dedi. Ayrıca Turgut Özal’ın açıklamasını anımsatarak EYT ve KKM hakkında da konuştu.
Mehmet Şimşek’in AKP Genel Merkezi’nde parti üst düzey yöneticilerine yaptığı sunumda asgari ücret, EYT ve Kur Korumalı Mevduat (KKM) gibi konularda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.