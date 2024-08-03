Mehmet Şimşek'ten Altın Sahiplerine Kara Haber: Türkiye'nin 81 İlinde Yasaklanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'de uygulanan sıkı para politikalarını desteklemek amacıyla altın işlemlerine yönelik yeni yasakları hayata geçirmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl uygulanmaya başlanan altın alımına yönelik kota sınırlaması ve sarrafiye altın üretimindeki kısıtlamaların ardından, sıradaki adımın kuyumculuk sektörünü hedef alacağı öğrenildi.

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Mehmet Şimşek'ten Altın Sahiplerine Kara Haber: Türkiye'nin 81 İlinde Yasaklanacak - Resim: 1

Teknolojiyle birlikte binlerce yeni yatırım aracı ortaya çıkmış olsa da, tarih boyunca 'güvenli liman' olarak bilinen altına olan talep hız kesmeden devam ediyor.

Türkiye'de görülen yüksek enflasyon, vatandaşların birikimlerini faiz, döviz ya da altın tarafında değerlendirmesine neden olurken, son günlerde hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların cazibe merkezi haline gelen altın, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hedef tahtasına alındı.

ALTIN ALIMINA YENİ YASAK GETİRİLİYOR

Geçtiğimiz yılın Haziran ayında göreve başlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi modelinde değişikliklere giderken, Türk lirasını desteklemesi amacıyla şirketlerin altın ithalatına vergi kısıtlaması getirmişti.

Şimşek ayrıca, vatandaşların ufak yatırımlarını TL yerine alternatif araçlara yatırmasını engellemek amacıyla çeyrek gram ve yarım gram türündeki sarrafiye grubu altınların darphane tarafından basılmasını yasaklamıştı.

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