Mehmet Şimşek’ten Açıklama Geldi: O Oyuncular ve Sanatçılar Maliye’nin Radarına Takıldı

KAZANÇLAR BAŞKA KİŞİLERİN ÜZERİNDEN GÖSTERİLMİŞ

Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) Sistemi tarafından yapılan analizlerde, bazı sanatçıların gelirlerini düşük göstermek amacıyla menajerleri veya yakınları aracılığıyla tahsilat yaptığı, banka hesaplarına gelen paralar ile vergi beyanları arasında ciddi farklılıklar olduğu tespit edildi.

BİR OYUNCUNUN 100 MİLYON TL’LİK GELİRİ KAYIT DIŞINDA KALDI

İlk incelemeler sonucunda, yaklaşık 150 sanatçının vergi beyanlarında risk unsuru taşıdığı belirlendi. Yapılan denetimlerde yalnızca bir oyuncunun bir yıl içinde 100 milyon liradan fazla kazancını beyan etmediği ortaya çıktı.

Bu süreçte, vergi müfettişleri söz konusu sanatçıları gelirleri ile beyanları arasındaki farkı açıklamaları için görüşmeye çağıracak. Ayrıca, 2024 yılına ait vergi beyannameleri de detaylı bir şekilde incelenecek.