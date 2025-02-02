Mehmet Şimşek’ten Açıklama Geldi: O Oyuncular ve Sanatçılar Maliye’nin Radarına Takıldı
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında oyuncular, ses sanatçıları ve bu sanatçıların ajanslarına yönelik geniş çaplı bir inceleme başlattı.
Kaynak: AA
İlk aşamada 150 kişinin gelir beyanları ile kazançları arasında uyumsuzluk tespit edildi. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, vergi denetimleri kapsamı genişletilirken, özellikle yüksek gelir grubunda yer alması beklenen sanatçıların beyanlarının düşük olduğu belirlendi. Bu kapsamda, oyuncular ve ses sanatçılarının banka hesap hareketleri, dijital platformlardaki faaliyetleri, reklam ve sponsorluk gelirleri gibi tüm kazanç unsurları detaylı bir şekilde inceleniyor.
KAZANÇLAR BAŞKA KİŞİLERİN ÜZERİNDEN GÖSTERİLMİŞ
Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) Sistemi tarafından yapılan analizlerde, bazı sanatçıların gelirlerini düşük göstermek amacıyla menajerleri veya yakınları aracılığıyla tahsilat yaptığı, banka hesaplarına gelen paralar ile vergi beyanları arasında ciddi farklılıklar olduğu tespit edildi.
BİR OYUNCUNUN 100 MİLYON TL’LİK GELİRİ KAYIT DIŞINDA KALDI
İlk incelemeler sonucunda, yaklaşık 150 sanatçının vergi beyanlarında risk unsuru taşıdığı belirlendi. Yapılan denetimlerde yalnızca bir oyuncunun bir yıl içinde 100 milyon liradan fazla kazancını beyan etmediği ortaya çıktı.
Bu süreçte, vergi müfettişleri söz konusu sanatçıları gelirleri ile beyanları arasındaki farkı açıklamaları için görüşmeye çağıracak. Ayrıca, 2024 yılına ait vergi beyannameleri de detaylı bir şekilde incelenecek.
MEHMET ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuya ilişkin, vergi adaletinin tesisinin temel öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.
Şimşek, "Amacımız, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır. Vergi gelirlerinde sağlanan iyileşmeyi vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin istikrarı için verimli alanlara yönlendireceğiz" diye konuştu.
Denetimlerin cezalandırıcı değil, vergi uyumunu artırıcı bir yaklaşımla yürütüldüğünü vurgulayan Şimşek, "Kayıt dışılıkla mücadelemiz her alanda sürecek. Bu kapsamda yüksek gelir elde eden mükelleflerin gelir beyanlarını doğru ve eksiksiz şekilde yapması önem taşıyor" ifadelerini kullandı.