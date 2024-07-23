Mehmet Şimşek: Swap Stoku 64,5 Milyar Dolardan 144 Milyon Dolara Geriledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yurt içi bankalarla yaptığı swap stokunun 144 milyon dolara gerilediğini açıkladı. Şimşek, bu durumun dezenflasyon sürecini olumlu yönde etkileyeceğini belirtti.

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Mehmet Şimşek: Swap Stoku 64,5 Milyar Dolardan 144 Milyon Dolara Geriledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, swap stoku ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda finansal piyasalarda normalleşmenin sürdüğünü belirtirken, "TCMB'nin yurt içi bankalarla yaptığı swap stoku 2023 yılı zirvesi olan 64,5 milyar dolardan 144 milyon dolara geriledi" dedi.

Bakan Şimşek şu detayları paylaştı:

"Kararlılıkla uyguladığımız program sayesinde riskler azalıyor, finansal piyasalarda normalleşme sürüyor.

TCMB'nin yurt içi bankalarla yaptığı swap stoku 2023 yılı zirvesi olan 64,5 milyar dolardan 144 milyon dolara geriledi.

Parasal aktarım mekanizmasını güçlendiren bu durum dezenflasyon sürecine de önemli katkı sağlayacak."

Kaynak: Ajanslar

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