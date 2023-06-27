Mehmet Şimşek: Rezervler için dış kaynak teminini hızlandırıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Uluslararası rezervler geçen hafta 8.5 milyar dolar ile tarihin en büyük haftalık artışını kaydetti. Rezervleri daha da güçlendirmek için ülkemize ilave dış kaynak teminine yönelik çalışmalarımızı hızlandırıyoruz" dedi.

Son Güncelleme:
Mehmet Şimşek: Rezervler için dış kaynak teminini hızlandırıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın bilanço verilerine dair bilgilendirmede bulundu. Twitter hesabından paylaşım yapan Şimşek, "TCMB analitik bilanço verilerine göre, net uluslararası rezervler geçen hafta 8.5 milyar dolar ile tarihin en büyük haftalık artışını kaydetti. Rasyonel politikalara dönüş kademeli olarak devam edecek" dedi.

Rezervleri daha da güçlendirmek için ilave dış kaynak teminine yönelik çalışmaların hızlandırıldığını kaydeden Şimşek'in paylaşımı şöyle:

"Rezervleri daha da güçlendirmek için ülkemize ilave dış kaynak teminine yönelik çalışmalarımızı hızlandırıyoruz.

Ayrıca, TL cinsi enstrümanları cazip hale getirmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede Kur Korumalı Mevduat’ta stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz."

Etiketler
Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanlığı
Son Güncelleme:
Endişe onların göbek adı! Sürekli her şeyden korkan 4 burç! Dertleri bir bitmiyor... Endişe onların göbek adı! Sürekli her şeyden korkan 4 burç! Dertleri bir bitmiyor...
KKM'de yeni dönem başlıyor! KKM'de yeni dönem başlıyor!
Bayram sabahında iyi gidiyor... Yorgunluğu alan şerbet tarifi Bayram sabahında iyi gidiyor... Yorgunluğu alan şerbet tarifi
Türkiye'nin net dış borç stoku 255 milyar dolara ulaştı! Türkiye'nin net dış borç stoku 255 milyar dolara ulaştı!
ÇOK OKUNANLAR
Çılgınca harcama yapıyorlar: Paraya hiç önem vermeyen 5 burç açıklandı Paraya hiç önem vermeyen 5 burç açıklandı
Ekonomist Evren Devrim Zelyut, doların fırlayabileceği seviyeyi açıkladı: 'Tehlikeli' Ekonomist Zelyut, doların fırlayabileceği seviyeyi açıkladı
Polis memuru aracıyla yolunu kestiği avukatın bacağını kırdı! Lüks otomobil ve villa detayı Polis memuru aracıyla yolunu kestiği avukatın bacağını kırdı!
Arda Güler transferindeki tek engel ortaya çıktı Arda Güler transferindeki tek engel ortaya çıktı
Kısmetse Olur yarışmacısı Oğulcan ile Mika Can Raun'un romantik tatili: Fotoğraflar ortaya çıktı Kısmetse Olur yarışmacısı ile Mika Can Raun'un romantik tatili: Fotoğraflar ortaya çıktı