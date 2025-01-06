Mehmet Şimşek İmzayı Attı: Emekli ve Memur Zammı Kesinleşti
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasıyla memur ve memur emeklisine yapılacak zam resmiyet kazandı. Bakanlık tarafından yayımlanan genelgeye göre yüzde 11,54'lik zam kesinleşti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, milyonları ilgilendiren kararı imzaladı. Karara göre; sözleşmeli personel, memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı kesinleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile kıdem tazminatı tavanı da netleşti.
MEMURA YÜZDE 11,54 ZAM YAPILMASI KESİNLEŞTİ
Karara göre, sözleşmeli personel, memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54 oranında zam yapılması kesinleşti.
KIDEM TAZMİNATI TAVANI
Yayımlanan genelgede kıdem tazminatı tavanının da 46 bin 655 lira 43 kuruş olduğu bildirildi.
Bakanlık tarafından paylaşılan genelge şu şekilde:
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