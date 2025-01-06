Mehmet Şimşek İmzayı Attı: Emekli ve Memur Zammı Kesinleşti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, milyonları ilgilendiren kararı imzaladı. Karara göre; sözleşmeli personel, memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı kesinleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile kıdem tazminatı tavanı da netleşti.

MEMURA YÜZDE 11,54 ZAM YAPILMASI KESİNLEŞTİ

Karara göre, sözleşmeli personel, memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54 oranında zam yapılması kesinleşti.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI

Yayımlanan genelgede kıdem tazminatı tavanının da 46 bin 655 lira 43 kuruş olduğu bildirildi.

Bakanlık tarafından paylaşılan genelge şu şekilde: