Mehmet Şimşek Duyurdu, Yeni Kredi Paketi Geliyor

Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında yeni destek paketleri hayata geçirilecek. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, ihracatçılar ve döviz dalgalanmalarından etkilenen firmalar için yaklaşık 50 milyar liralık bir kredi hacmi oluşturulacak. Bu çerçevede sağlanacak toplam kefalet limiti ise 41 milyar liraya ulaşacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, göreve başladığı günden bu yana ihracatçılara yönelik destekleyici adımlar attıklarını ve benzer uygulamaların süreceğini vurguladı. Hazine destekli kefalet sistemini, ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla etkin bir şekilde kullandıklarını belirten Şimşek, "Üreten, istihdam oluşturan ve ihracat yapan iş dünyamızın her zaman yanındayız, yeni kefalet paketimizi 15 gün içinde devreye alıyoruz. Sektörden gelen talepler doğrultusunda iş dünyamızı desteklemeye ve işleyişlerini kolaylaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

Ayrıca Şimşek, firmaların döviz alım satımı nedeniyle oluşan maliyet yükünü hafifletmek, ticari faaliyetleri rahatlatmak ve enflasyonist baskıları azaltmak amacıyla mevzuat değişikliği çalışmalarında sona yaklaştıklarını ifade etti.

İHRACATÇI FİRMALARA YENİ KEFALET DESTEĞİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni destek paketi kapsamında, İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) aracılığıyla ihracatçı firmalara 30 milyar liralık kefalet desteği sağlanacak. Bu çerçevede, KOBİ'ler için firma başına kefalet limiti 45 milyon lira olarak belirlenirken, KOBİ dışındaki firmalar için bu limit 90 milyon lira olacak.

Ayrıca, İGE aracılığıyla ihracatçı KOBİ’lerin dijital dönüşüm yatırımları için finansman imkanı sunulacak. Bu doğrultuda, 1 milyar lira kefalet limitine sahip yeni bir destek paketi oluşturuldu. Pakette, yararlanıcı başına kefalet üst limiti 16 milyon lira olarak uygulanacak.

KATILIM FİNANS ESASLARINA UYGUN DESTEK PAKETİ

Destek programının bir diğer ayağını Katılım Finans Kefalet AŞ (KFK) aracılığıyla sunulan finansman paketleri oluşturuyor. Katılım finans ilkelerine uygun kefalet talep eden firmalar için hazırlanan yeni paket kapsamında, ihracatçı ve döviz kazandırıcı faaliyette bulunan işletmelere 5 milyar lira kefalet limiti tahsis edildi. Bu destek çerçevesinde, KOBİ’ler için firma başına kefalet üst limiti 20 milyon lira, KOBİ dışı firmalar için ise 40 milyon lira olacak.

Bunun yanı sıra, yatırım teşvik belgesine sahip işletmelerin yatırım harcamalarını desteklemek amacıyla 5 milyar liralık ayrı bir kefalet paketi daha hazırlandı. Bu pakette KOBİ’ler için firma başına kefalet limiti 45 milyon lira, KOBİ dışı firmalar için ise 90 milyon lira olarak belirlendi.

İHRACATÇILAR İÇİN DÖVİZ SATIŞ ZORUNLULUĞU AZALTILDI

İhracatçı firmaların kambiyo yükümlülüklerini hafifletmek amacıyla ihracat sonrası yurda getirilen döviz tutarlarının satış zorunluluğu yüzde 30’dan yüzde 25’e indirildi.

Bakanlık tarafından yapılan düzenlemelerle, taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde döviz veya dövize endeksli ödeme yapılabilmesine imkan tanındı. Ayrıca, yurtiçinden sağlanan döviz ve kıymetli maden kredilerinde, kredi alan firmaların grup şirketleri veya doğrudan ortakları tarafından döviz ya da kıymetli maden cinsinden garanti ve kefalet verilmesine olanak sağlandı.

İHRACATÇILARA ART ARDA DESTEK ADIMLARI

Ekonomi programı kapsamında ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak için günlük reeskont kredi limiti 300 milyon liradan 4 milyar liraya yükseltildi. Reeskont kredilerinde ek ihracat bedeli satış şartı kaldırılarak, ihracat bedeli satış yükümlülüğü azaltıldı.

Türk Eximbank’ın sermayesi 13,8 milyar liradan 55,3 milyar liraya yükseltildi ve banka, geçen yıl ihracatçılara toplam 49 milyar dolarlık destek sağladı. Ayrıca, hizmet ihracatı gelirlerine uygulanan vergi istisnası yüzde 50’den yüzde 80’e çıkarıldı.

Katma değerli üretimi teşvik etmek amacıyla Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) ve HIT-30 gibi programlar devreye alındı. YTAK programına yıllık 100 milyar lira limit tahsis edilirken, üç yıl boyunca toplamda 300 milyar liralık finansman sağlanması planlanıyor. Program kapsamında, en fazla 10 yıl vadeli, 2 yıl geri ödemesiz ve uygun koşullarda kredi imkanı sunulacak.

HIT-30 programı ile yarı iletkenler, mobilite, yeşil enerji, ileri imalat, sağlıklı yaşam, dijital teknolojiler, haberleşme ve uzay alanlarındaki yüksek teknoloji yatırımlarına toplam 30 milyar dolarlık destek sağlanacak.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN YENİ AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Şimşek, "Dezenflasyon sürecinin kısa vadeli etkilerini en aza indirmek için programımızın başından beri ihracatçılarımızın yanında olduk. İhracatçılarımızın uygun şartlarda finansmana erişim imkanlarını artırmak için Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında 50 milyar TL kredi hacmi oluşturuyoruz. İhracatı güçlü şekilde desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Dezenflasyon sürecinin kısa vadeli etkilerini en aza indirmek için programımızın başından beri ihracatçılarımızın yanında olduk.



İhracatçılarımızın uygun şartlarda finansmana erişim imkanlarını artırmak için Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında 50 milyar TL kredi hacmi… https://t.co/3SUKQFVG2k — Mehmet Simsek (@memetsimsek) March 1, 2025

Kaynak: Haber Merkezi