Mehmet Şimşek Düğmeye Bastı Bunu Yapan Yandı! 5 Yıllık Geriye Dönük Sıkı Kontrol
Hazine ve Maliye Bakanlığı, IBAN’a para gönderme işlemleriyle ilgili denetimlerini genişletiyor. Son olarak emeklilerin hesaplarını da kapsayan denetimlerin başladığı bildirildi. Bakanlık, emeklilerin hesaplarını 5 yıl geriye dönük incelemeye alarak, hesapların başkaları tarafından kullanılıp kullanılmadığını tespit etmeyi hedefliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Enflasyonla mücadele çerçevesinde IBAN’a para gönderme işlemlerini sıkı bir şekilde denetlemeye başlayan Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu süreci önce KOBİ ve esnaflarla başlattı. Şimdi ise emeklilerin hesaplarına yöneldi. Yapılan kontrollerde birçok işletmenin emekli yakınlarına ait hesapları kullandığı tespit edildi. Bu sebeple, emeklilerin 5 yıl geriye dönük hesapları incelenecek.
Denetlemeler sonucunda usulsüzlük tespit edilmesi durumunda, hem emeklilere hem de hesabı kullanan yakınlarına cezai işlemler uygulanabileceği kaydedildi. Maliye Bakanlığı, bu önlemleri vergi kaçakçılığı ve kara para aklama ile mücadele amacıyla alıyor.
Maliye Bakanlığı’nın hesapların daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için danıştay kararı aldığı ve bu kararın ardından emeklilerin hesaplarının 5 yıl geriye dönük daha detaylı bir incelemeye tabi tutulabileceği öğrenildi. Bu incelemeler sayesinde kayıt dışı çalışan şirketlerin gelirlerini gizlemek amacıyla emeklilerin hesaplarını kullanıp kullanmadığı ortaya çıkarılacak. Denetlemelerin öncelikle en düşük emekli maaşı alanların hesaplarından başlayacağı belirtildi.