Mehmet Şimşek Düğmeye Bastı Bunu Yapan Yandı! 5 Yıllık Geriye Dönük Sıkı Kontrol

Maliye Bakanlığı’nın hesapların daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için danıştay kararı aldığı ve bu kararın ardından emeklilerin hesaplarının 5 yıl geriye dönük daha detaylı bir incelemeye tabi tutulabileceği öğrenildi. Bu incelemeler sayesinde kayıt dışı çalışan şirketlerin gelirlerini gizlemek amacıyla emeklilerin hesaplarını kullanıp kullanmadığı ortaya çıkarılacak. Denetlemelerin öncelikle en düşük emekli maaşı alanların hesaplarından başlayacağı belirtildi.