Medya Patronu Kesenin Ağzını Açtı! 4 Milyon Doları Gözden Çıkardı

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Georgina Bloomberg, uzun süredir birlikte olduğu finans uzmanı Justin Waterman ile ikinci çocuklarını karşılamaya hazırlanıyor. Çiftin 2023 yılında dünyaya gelen Sebastian adında bir oğulları bulunurken, Bloomberg’in eski partneri Ramiro Quintana’dan da 2013 doğumlu Jasper adında bir oğlu var.

LÜKS SAHİL EVİ İÇİN NAKİT ÖDEME

Hamileliğin son haftalarına giren Georgina Bloomberg, bu süreci New York Hamptons’ta satın aldığı lüks bir evde geçirmeye hazırlanıyor. 30 Mayıs’ta gerçekleşen satışla Southampton’daki Cold Point Road üzerinde yer alan sahil evinin, 4,29 milyon dolardan listelenip 4 milyon dolara nakit ödeme ile satıldığı bildirildi.

Evin alımında babası Michael Bloomberg’in de doğrudan ya da dolaylı olarak katkı sunduğu öne sürülüyor. Yakın çevresinden bir kaynak, Michael Bloomberg’in “torunlarıyla daha fazla zaman geçirmek istediğini” ifade ederek bu iddiayı destekledi.

DENİZ VE GÖLET MANZARALI, HER DETAYIYLA ÖZEL

Mimari tasarımını John David Rose’un üstlendiği iki katlı yapı, Cold Spring Pond ve Peconic Körfezi’ne bakan manzarasıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 3.000 metrekarelik yaşam alanına sahip evde 4 yatak odası, 4,5 banyo, taş şömineli geniş bir salon, şef mutfağı, uşak mutfağı ve yemek alanı yer alıyor. Ana süit, gün doğumunda verandada kahve keyfi yapılabilecek şekilde planlanmış. Ayrıca çatı katında 760 metrekarelik ekstra bir depo alanı bulunuyor.

Evde havuz yer almıyor ancak arka bahçede tekne iskelesi ve açık hava duşu gibi özellikler mevcut. Bulunduğu yerleşkede ise tenis kortları, basketbol ve pickleball sahaları ile özel plaj erişimi sağlanıyor.

YENİ EVİ BABASINA YÜRÜME MESAFESİNDE

Georgina Bloomberg’in yeni evi, babası Michael Bloomberg’in “Ballyshear” olarak bilinen görkemli malikanesine sadece 5 dakikalık uzaklıkta. 1910 yılında inşa edilen ve 35 dönümlük alana yayılan bu tarihi yapı, Peconic Koyu’na nazır konumuyla öne çıkıyor. Aynı zamanda Shinnecock Hills’teki prestijli golf kulübü National Golf Links of America’ya komşu olan malikane, Bloomberg’in sıkça vakit geçirdiği yerler arasında gösteriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi