Meclis'i Karıştıracak Yeni Parti! Şaka Değil, Döner Partisi Kuruldu: Hedef Ucuz Döner

Federal Meclis seçimlerine bir buçuk ay kala, toplamda 56 parti ve siyasi dernek seçimlere katılmak için başvurdu. Bu süreç, Federal Seçim Komiseri Ruth Brand tarafından kamuoyuna duyuruldu. Başvurular arasında en ilgi çekenlerden biri ise Frankfurt'ta kurulan "Döner Partisi" oldu.