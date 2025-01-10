Meclis'i Karıştıracak Yeni Parti! Şaka Değil, Döner Partisi Kuruldu: Hedef Ucuz Döner
Almanya'da, "Almanya'nın en lezzetli partisi" olarak tanımlanan "Döner Partisi," 23 Şubat'ta yapılacak seçimlere katılmayı hedefliyor. Partinin en dikkat çeken vaadi ise döner fiyatlarını 3,5 Euro'ya düşürmek.
Kaynak: Artı49
Federal Meclis seçimlerine bir buçuk ay kala, toplamda 56 parti ve siyasi dernek seçimlere katılmak için başvurdu. Bu süreç, Federal Seçim Komiseri Ruth Brand tarafından kamuoyuna duyuruldu. Başvurular arasında en ilgi çekenlerden biri ise Frankfurt'ta kurulan "Döner Partisi" oldu.
UYGUN DÖNER FİYATLARIYLA SİYASET
Kendisini “Almanya'nın en lezzetli partisi” olarak tanımlayan Döner Partisi, “Tatsız tuzsuz gri yulaf lapasından sıkıldınız mı? O zaman doğru yere geldiniz!” ifadeleriyle dikkat çekiyor. Parti, modern politikaları uygun döner fiyatlarıyla birleştirme hedefinde.
BAŞ HARFLERİ HEDEFİ BELİRLEDİ
Partinin resmi adı “Deutsche Partei für die ökonomischer Neuordnung essentieller Ressourcen” (Temel Kaynakların Ekonomik Olarak Yeniden Düzenlenmesi için Alman Partisi) olarak belirlendi. Ancak, baş harflerinden oluşan “Döner Partei” ismiyle tanınıyor.
SEÇİMLER İÇİN 27 BİN İMZA ŞARTI
Döner Partisi, seçimlere katılabilmek için gerekli olan 27 bin imzayı toplamak amacıyla bir kampanya başlattı. Partinin internet sitesi üzerinden bağış toplama faaliyetleri de sürüyor.
Federal Seçim Komitesi, partinin 23 Şubat'taki seçimlere katılma koşullarını değerlendirerek nihai kararı verecek. Döner Partisi, sıra dışı söylemleri ve hedefleriyle şimdiden kamuoyunun ilgisini çekmeyi başardı.