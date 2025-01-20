MEB’den Fahiş Fiyat Artışı Yapan Özel Okullara Soruşturma

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için özel okulların öğrenci kayıtlarında mevzuata aykırı şekilde "fahiş fiyat" artışı yaptığını tespit etti. Bakanlık, belirlenen sınırların üzerinde ücret talep eden ve velileri eğitim dışındaki hizmetleri almaya zorlayan okullar hakkında inceleme ve soruşturma başlattığını duyurdu.

SON İKİ YILIN VERİLERİ İNCELENDİ

MEB, velilerin ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinde yer alan son iki yılın ücret verilerini detaylı bir şekilde inceledi. Araştırmalar sonucunda, Türkiye genelindeki bazı özel okulların "etüt, kitap-kırtasiye, kıyafet ve yemek ücretlerinde" ilgili mevzuatlara aykırı ve maliyetin çok üzerinde artışlar yaptığı belirlendi.

Bakanlığa ulaşan velilerden gelen şikayetlerin de değerlendirmeye alındığını belirten yetkililer, Ticaret Bakanlığı ile iş birliği yaparak fahiş fiyat artışı yapan kurumların takip edildiğini açıkladı.

MEVZUATTA YENİ DÜZENLEME

MEB, 3 Ocak 2025 tarihinde Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde değişiklik yaparak özel okulların kademe başlangıcı olan anaokulu, birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıflar için fahiş oranlarda fiyat artışı yapmalarını yasakladı. Yönetmelikte, "Kademe başlangıçları için belirlenen öğrenim ücretlerinde fahiş artış yapılamaz." hükmü getirilerek fiyat artışlarının sunulan hizmetle orantılı olması gerektiği vurgulandı.

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 12. maddesine dikkat çeken yetkililer, özel okulların yalnızca kazanç sağlama amacıyla faaliyet gösteremeyeceğini hatırlattı. Kanun, okulların eğitim kalitesini yükseltmek ve gerekli yatırımları yapmak amacıyla gelir sağlayabileceklerini ancak sundukları hizmetlerin ücretlerini bu doğrultuda belirlemeleri gerektiğini ifade ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, velilerin mağduriyet yaşamaması için denetimlerini titizlikle sürdüreceğini açıkladı.