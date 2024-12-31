Mazota Benzine ÖTV Zammı! Mehmet Şimşek 'Vergiyi Sınırlandırdık' Diyerek Resmi Gazete'den Duyurdu (31 Aralık 2024 Akaryakıt Fiyatları)

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı'yla yeni yılda akaryakıt ürünlerine uygulanacak ÖTV artış oranı belirlendi. Her yıl ocak ve temmuz aylarında, akaryakıt ve benzeri petrol ürünlerinin ÖTV tutarları TÜİK tarafından ilan edilen yurt içi üretici fiyat endeksinde (Yİ-ÜFE) son 6 ayda meydana gelen değişim oranında güncelleniyor. Kararla, akaryakıt ürünlerinde yapılacak ÖTV artışı sınırlandırıldı. Buna göre, akaryakıt ürünlerinde uygulanan ÖTV yüzde 6 artacak.

Alınan kararla, 5 aylık gerçekleşmeden daha da az artış yapılarak para politikasına destek sağlandı. ÖTV artışının fiyatlara yüzde 1 civarında etki etmesi bekleniyor.

MEHMET ŞİMŞEK: ‘ÖTV TUTARINDAKİ ARTIŞI SINIRLANDIRDIK’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde, hükümet olarak para ve maliye politikalarını eşgüdüm içerisinde yürüttüklerine dikkati çekerek, "Akaryakıt ürünlerinde vergi artışını sınırlandırarak para politikasına güçlü bir destek veriyoruz. Bu destek dezenflasyon sürecine olumlu katkıda bulunacak. Cumhurbaşkanımızın Kararı'yla çiftçinin ve nakliyecinin kullanacağı akaryakıttan, sanayicinin kullanacağı petrol ürünlerinden, hane halklarının kullanacağı doğal gaza kadar tüm tarafları ilgilendiren akaryakıt ve doğal gaz ürünlerinde ÖTV tutarındaki artışı sınırlandırdık." ifadesini kullandı.

ALIM GÜCÜ SEBEP GÖSTERİLDİ

Bu yıl temmuz-kasım döneminde Yİ-ÜFE oranının yüzde 7,12 olduğuna işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Aralık ayında gerçekleşecek artış da eklenerek ÖTV tutarları güncellenecekti. Aldığımız kararla 5 aylık gerçekleşmeden daha da düşük oranda artış yaptık. Vatandaşlarımızın alım gücünün korunması, sürdürülebilir büyüme ve kalıcı refah artışı için fiyat istikrarını destekleyici mahiyetteki bu düzenlememiz ile yaklaşık 12 milyar liralık vergiden vazgeçiyoruz."

AKARYAKITA GELECEK ZAM BELLİ OLDU

Yeni ÖTV düzenlemesinin akaryakıt fiyatları üzerinde kaç TL zam olarak yansıyacağını hesaplayan ünlü Vergi Uzmanı Ozan Bingöl sosyal medya hesabında yaptığı değerlendirmesinde şunları kaydetti:

“Yeni yıla girmeden bir ÖTV artışı da akaryakıt ürünlerinde yapıldı. 1 Litre benzindeki ÖTV tutarı 11,29 liradan 11,98 liraya çıkarıldı. (KDV’si ile birlikte pompaya yansıması 83 kuruş) 1 Litre motorindeki ÖTV tutarı 10,59 liradan 11,23 liraya çıkarıldı. (KDV’si ile birlikte pompaya yansıması 77 kuruş) Normal şartlarda 3 Ocak’ta yüzde 8 civarı otomatik ÖTV artışı olacaktı, o yapılmayacak. Ama yüzde 6 manuel zam yapılmış oldu. Bu ülkede enflasyon ile dar gelirli, sabit gelirli, asgari ücretli, emekli mücadele ediyor. O da bu gelirlerle bu enflasyon karşısında hayatta kalma mücadelesi…”

31 ARALIK 2024 GÜNCEL BENZİN MOTORİN FİYATLARI

İstanbul Avrupa

Benzin: 43,14 TL

Motorin: 43,91 TL

LPG (Otogaz): 26,04 TL

İstanbul Anadolu

Benzin: 43,02 TL

Motorin: 43,85 TL

LPG (Otogaz): 25,54 TL

Ankara

Benzin: 43,61 TL

Motorin: 44,53 TL

LPG (Otogaz): 26,04 TL

İzmir

Benzin: 44,06 TL

Motorin: 45,02 TL

LPG (Otogaz): 25,89

Kaynak: Haber Merkezi