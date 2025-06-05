Mayısta Araç Satışları Yükseldi

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İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu’nun (SMMT) yayımladığı verilere göre, mayıs ayı bu yıl araç satışlarında büyümenin yaşandığı 2. ay oldu. Ancak bireysel araç talebinde gerileme sürerken, filo ve ticari satışlar genel artışın temel kaynağı oldu.

BENZİNLİ VE DİZEL GERİLEDİ, ELEKTRİKLİ ARAÇLAR HIZ KAZANDI

Benzinli araç satışları mayısta yüzde 12,5, dizel araç satışları ise yüzde 15,5 oranında düşüş gösterdi. Buna karşılık hibrit ve elektrikli araç pazarında dikkate değer bir büyüme yaşandı.

Hibrit elektrikli araç satışları yüzde 6,8 artışla 20.351 adede çıkarken, şarjlı hibrit araç satışları yüzde 50,8 yükselerek 17.898’e ulaştı. Batarya ile çalışan elektrikli araç satışları da yüzde 25,8 oranında artarak 32.738 adede çıktı. Elektrikli araçlar, mayıs ayında pazarın yüzde 21,8’ini oluşturdu.

TESLA SATIŞLARI YÜZDE 36 AZALDI

Elektrikli araç pazarında genel artışa rağmen, ABD merkezli Tesla’nın İngiltere’deki satışları mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 azaldı. Şirket, geçtiğimiz yıl mayısta 3.152 araç satarken bu yıl aynı dönemde bu sayı 2.016’da kaldı.

Tesla’nın satışlarındaki bu düşüş yalnızca İngiltere ile sınırlı değil. Avrupa genelinde de benzer bir düşüş eğilimi gözleniyor. Elon Musk’ın siyasi çıkışları ve Avrupa kamuoyunda yarattığı tartışmalar, tüketicilerin şirkete karşı mesafeli yaklaşmasına neden oluyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA İNDİRİMLER PAZARI TAŞIYOR

SMMT İcra Kurulu Başkanı Mike Hawes, satış verilerini değerlendirirken, araç pazarında yeniden büyüme eğiliminin olumlu bir gelişme olduğunu belirtti. Ancak özellikle elektrikli araçlarda üreticilerin sunduğu indirimlerin satışları canlı tuttuğuna dikkat çekti.

Hawes, söz konusu teşviklerin sürdürülebilir olmadığını ifade ederek, “İndirim stratejileri uzun vadede üreticilerin yeni teknoloji ve ürün geliştirme yatırımlarını olumsuz etkileyebilir. Oysa bu yatırımlar, karayolu ulaşımının karbon emisyonunu azaltmak için kritik öneme sahip” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA