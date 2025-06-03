Mayıs Ayının En Çok Satan Otomobilleri Belli Oldu

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Mayıs ayına ilişkin sıfır otomobil satış verilerini kamuoyuyla paylaştı. Listenin zirvesinde bu ay da değişiklik yaşanmadı. Uzun süredir liderlik koltuğunda oturan Renault Clio, 4.395 adetlik satışla bir kez daha en çok tercih edilen model oldu.

Mayıs Ayının En Çok Satan Otomobilleri Belli Oldu

Mayıs ayı satışlarında yerli üretim TOGG T10X de öne çıktı. 3.678 adetlik satışla listenin 3. sırasına yerleşen TOGG, yerli otomobil projelerine olan ilginin sürdüğünü bir kez daha gösterdi. Listenin 2. sırasında ise 3.689 satışla Fiat Egea yer aldı.

LİSTEDE YER ALAN DİĞER MODELLER

ODMD'nin verilerine göre Mayıs ayında en çok satılan modeller arasında dikkat çeken bir diğer isim Çinli üretici BYD'nin SEAL U modeli oldu. 3.655 adet satışla 4. sırada yer alan model, pazarda hızlı bir yükseliş yakaladığını gösterdi.

Mayıs Ayının En Çok Satan Otomobilleri Belli Oldu - Resim : 1

Volkswagen'in kompakt SUV modeli Taigo 3.310 adetle 5. sırada bulunurken, onu 2.637 adetle Renault Megane takip etti. Fiat Egea'nın Cross versiyonu ise 2.373 adetlik satışla 7. sırada kendine yer buldu.

Citroen C4X 2.148 satışla 8. sıraya yerleşirken, Peugeot 2008 2.104 adetle 9. sıraya girdi. Listenin 10. sırasında ise 2.101 adetle Hyundai i20 yer aldı.

MAYIS AYINDA EN ÇOK SATAN 10 MODEL ŞÖYLE SIRALANDI:

Renault Clio – 4.395 adet

Fiat Egea – 3.689 adet

TOGG T10X – 3.678 adet

BYD SEAL U – 3.655 adet

Volkswagen Taigo – 3.310 adet

Renault Megane – 2.637 adet

Fiat Egea Cross – 2.373 adet

Citroen C4X – 2.148 adet

Peugeot 2008 – 2.104 adet

Hyundai i20 – 2.101 adet

Sıfır otomobil pazarında yaşanan rekabet, tüketici tercihleri üzerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle yerli üretim modellerin listede üst sıralarda yer alması, iç pazardaki yönelimi bir kez daha gözler önüne serdi.

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Kaynak: AA

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