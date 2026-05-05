Mayıs Ayı Yaşlı ve Engelli Aylıkları Hesaplara Yatırılmaya Başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarının ödemelerine başladı. Toplam 8,4 milyar liralık destek kapsamında milyonlarca vatandaşın hesaplarına ödemeler aktarılıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş, mayıs ayına yönelik toplam 8,4 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını, hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı bireylerin hayatın her alanına tam katılımlarını sağlamak ve aynı zamanda bağımsız yaşam sürmelerine destek olmak amacıyla çalıştıklarını belirtti.

Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda yaşlı ve engelli vatandaşların yanında olduklarını aktaran Göktaş, hizmetleri insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürüttüklerini vurguladı.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini kaydeden Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu doğrultuda mayıs ayı için yaklaşık 4,7 milyar yaşlı aylığı ve yaklaşık 3,7 milyar engelli aylığı olmak üzere toplam 8,4 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: Haber Merkezi

