Matematiğe Düşman Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor

Teknoloji ile beşeri bilimler arasındaki ayrım, bazen kişilik yapımızdan çok daha derinlerde şekilleniyor olabilir. Ünlü astrolog, sayılarla barışık olmayan burçları sıraladı.

Baybars Ergün Baybars Ergün
Son Güncelleme:
Matematiğe Düşman Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Astrolog Lyudmila Bulgakova’ya göre, bazı burçlar doğuştan "sayılarla barışık" değil. Özellikle matematik, fizik gibi sayısal alanlarda başarısız olmalarının nedeni, karakter yapılarına dayalı bir eğilim olabilir.

Matematiğe Düşman Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor - Resim : 1

SAYILAR İLE BARIŞAMAYAN 3 BURÇ BELLİ OLDU

KOVA: Hayal Gücü Varken Sayıya Ne Gerek Var?

Zodyak’ın en sıra dışı ve yaratıcı üyelerinden biri olan Kova burcu, matematiksel düşünceden uzak durma eğilimiyle dikkat çekiyor. Kovalar, soyut kavramlara ve uçuk fikirlerle beslenen yaratıcı projelere bayılırken, somut hesaplamalarla karşı karşıya kaldıklarında içgüdüsel olarak uzaklaşmayı tercih ediyor. Onlar için dünya; formüllerden değil, ilhamdan ve yenilikten ibaret.

Matematiğe Düşman Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor - Resim : 2

YAY: Sayısal Alanlar Onlara Sıkıcı Geliyor

Felsefeye, sosyolojiye ve dilbilimine büyük bir ilgi duyan Yay burçları, iş sayılarla haşır neşir olmaya gelince adeta motivasyonlarını kaybediyor. Zeki ve araştırmacı yapıları sayesinde birçok alanda parlayabilen Yaylar, matematiksel işlemlerle uğraşmak zorunda kaldıklarında kendilerini yabancı bir dünyaya girmiş gibi hissedebiliyor. Onlar için bilgi; ezberden değil, özgür düşünceden beslenmeli.

KOÇ: Sayılar Sabrını Zorluyor

Hızlı kararlar almak, anlık motivasyonla harekete geçmek ve liderliği üstlenmek Koç burcunun doğasında var. Ancak bu dinamik yapı, detaylı hesaplama gerektiren alanlarda dezavantaja dönüşebiliyor. Koçlar için uzun süren hesaplamalar can sıkıcı birer angarya gibi görünürken, dikkatlerini odaklamakta da zorlanabiliyorlar. Sayılardan hoşlanmıyorlar ama konu paraya geldiğinde aynı ilgisizlik geçerli değil.

Mehmet Şimşek Duyurdu: Kripto Paralarda Resmen Zorunlu OlduMehmet Şimşek Duyurdu: Kripto Paralarda Resmen Zorunlu OlduEkonomi

Böyle Hasat Görülmedi! Her Ağaçta 2 Tane Kaldı: Geçen Yıl 45 Liraydı, Bu Yıl Fiyatı Altınla YarışıyorBöyle Hasat Görülmedi! Her Ağaçta 2 Tane Kaldı: Geçen Yıl 45 Liraydı, Bu Yıl Fiyatı Altınla YarışıyorEkonomi

Etiketler
Burç Yorumları Matematik
Son Güncelleme:
Tatil Çıkmadan 1 Hafta Önce Başlayın, Farkı Görün: Göbek Yağlarını 7 Günde Cayır Cayır Yakıyor Tatil Çıkmadan 1 Hafta Önce Başlayın, Farkı Görün: Göbek Yağlarını 7 Günde Cayır Cayır Yakıyor
Android 16 Güncellemesi Hangi Telefonlara Gelecek? Liste Açıklandı Android 16 Güncellemesi Hangi Telefonlara Gelecek? Liste Açıklandı
MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir'den Tepki Çeken Sözler: 'Çocuk İşçiliği'ni Savundu, Zorunlu Eğitimi Hedef Aldı 'Çocuk İşçiliği'ni Savundu, Zorunlu Eğitimi Hedef Aldı
THY'den İndirimli Bilet Kampanyası: Erken Alan Uçacak THY'den Yeni Kampanya, Erken Alan Uçacak
ÇOK OKUNANLAR
Dünyaca Ünlü Gişe Rekortmeni Şirket İflas Etti! 30 Milyon Euroluk Ciro Buhar Oldu Dünyaca Ünlü Gişe Rekortmeni Şirket İflas Etti! 30 Milyon Euroluk Ciro Buhar Oldu
Ev Sahibi ve Kiracılara Yeni Bir Masraf Daha Çıktı! Şikayet Yağmuruna Tutuldu Ev Sahibi ve Kiracılara Yeni Bir Masraf Daha Çıktı
Ev Sahipleri İçin Altın Dönem: İstanbul'da En Ucuz ve En Pahalı Kiralar İlçe İlçe Açıklandı! İşte Güncel Kira Fiyatları Ev Sahipleri İçin Altın Dönem: İstanbul'da En Ucuz ve En Pahalı Kiralar İlçe İlçe Açıklandı
Altını Savaş Vurdu: En Düşük Seviye Görüldü! Yatırımcısını Terletecek Gelişme Altını Savaş Vurdu: En Düşük Seviye Görüldü! Yatırımcısını Terletecek Gelişme
Mehmet Şimşek Duyurdu: Kripto Paralarda Resmen Zorunlu Oldu Bakan Şimşek Duyurdu, Kripto Paralarda Yeni Dönem