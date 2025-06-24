Matematiğe Düşman Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor

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Astrolog Lyudmila Bulgakova’ya göre, bazı burçlar doğuştan "sayılarla barışık" değil. Özellikle matematik, fizik gibi sayısal alanlarda başarısız olmalarının nedeni, karakter yapılarına dayalı bir eğilim olabilir.

SAYILAR İLE BARIŞAMAYAN 3 BURÇ BELLİ OLDU

KOVA: Hayal Gücü Varken Sayıya Ne Gerek Var?

Zodyak’ın en sıra dışı ve yaratıcı üyelerinden biri olan Kova burcu, matematiksel düşünceden uzak durma eğilimiyle dikkat çekiyor. Kovalar, soyut kavramlara ve uçuk fikirlerle beslenen yaratıcı projelere bayılırken, somut hesaplamalarla karşı karşıya kaldıklarında içgüdüsel olarak uzaklaşmayı tercih ediyor. Onlar için dünya; formüllerden değil, ilhamdan ve yenilikten ibaret.

YAY: Sayısal Alanlar Onlara Sıkıcı Geliyor

Felsefeye, sosyolojiye ve dilbilimine büyük bir ilgi duyan Yay burçları, iş sayılarla haşır neşir olmaya gelince adeta motivasyonlarını kaybediyor. Zeki ve araştırmacı yapıları sayesinde birçok alanda parlayabilen Yaylar, matematiksel işlemlerle uğraşmak zorunda kaldıklarında kendilerini yabancı bir dünyaya girmiş gibi hissedebiliyor. Onlar için bilgi; ezberden değil, özgür düşünceden beslenmeli.

KOÇ: Sayılar Sabrını Zorluyor

Hızlı kararlar almak, anlık motivasyonla harekete geçmek ve liderliği üstlenmek Koç burcunun doğasında var. Ancak bu dinamik yapı, detaylı hesaplama gerektiren alanlarda dezavantaja dönüşebiliyor. Koçlar için uzun süren hesaplamalar can sıkıcı birer angarya gibi görünürken, dikkatlerini odaklamakta da zorlanabiliyorlar. Sayılardan hoşlanmıyorlar ama konu paraya geldiğinde aynı ilgisizlik geçerli değil.