Masrafsız Hasat Başladı: Yılda 2 Kez Topluyor, Türkiye'nin Her Yerine Poşet Poşet Satıyor
Hakkari'de masrafsız hasat başladı. Evinin önüne sera kuran Behçet Sönmez, ürünleri yılda 2 kez topluyor, Türkiye'den her yerine poşet poşet satarak geçimini sağlıyor.
Kaynak: DHA
Hakkari'nin Irak sınırında, kısıtlı imkanlarla masraf yapmadan seracılığa adım atan Behçet Sönmez, 118 seradan yılda 780 ton sebze üreterek örnek bir başarı hikayesi yazıyor. Yılda 2 kez topladığı domates, biber, salatalık gibi ürünlerin yanı sıra 118 bin kök marul, 40 bin roka ve maydanoz yetiştiren Sönmez, Türkiye'nin her yerine ürünlerini poşet poşet satıyor. Sönme, bu işi herkese tavsiye ediyor.
SERACILIK GEÇİM KAYNAĞI OLDU
Rakımı 760 metre olan ilçede seracılık yaparak geçimini sağlayan Sönmez, evinin önünde kurduğu seralar sayesinde tonlarca sebze üretimi gerçekleştiriyor. İlk olarak 5 yıl önce 9 sera ile başladığı bu işe, bugün 118 seraya ulaşarak devam ediyor. Geçtiğimiz yıl toplamda 780 ton sebze üreten Sönmez, elde ettiği ürünleri ilçedeki iş yerlerine satarak hem kendi ekonomisine hem de bölge ekonomisine katkı sağlıyor.
"ÇOK GÜZEL İŞ HERKESE TAVSİYE EDİYORUM"
Evinin önüne 30 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğinde bir sera kuran Behçet Sönmez, seracılığın ailesine önemli bir gelir kaynağı sağladığını belirtti. En çok domates, salatalık, biber ve patlıcan yetiştirdiğini ifade eden Sönmez, "Burada ürettiğimiz ürünleri iş yerlerine satarak ailemi geçindiriyorum. Seracılık çok güzel bir iş ve herkese tavsiye ediyorum. Hem ekonomik hem de üretken bir uğraş" dedi.
Gündüz sıcaklığının 14 derece olduğu bu bölgede, yılın iki döneminde hasat yapabilen Sönmez, seracılığın zorluklarına rağmen sabır ve emekle başarılı sonuçlar elde ettiğini vurguladı. Seracılık, hem bölgede yaşayanlar için ilham kaynağı oldu hem de yerel ekonomiye büyük katkı sağladı.