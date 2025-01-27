Masrafsız Hasat Başladı: Yılda 2 Kez Topluyor, Türkiye'nin Her Yerine Poşet Poşet Satıyor

"ÇOK GÜZEL İŞ HERKESE TAVSİYE EDİYORUM"

Evinin önüne 30 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğinde bir sera kuran Behçet Sönmez, seracılığın ailesine önemli bir gelir kaynağı sağladığını belirtti. En çok domates, salatalık, biber ve patlıcan yetiştirdiğini ifade eden Sönmez, "Burada ürettiğimiz ürünleri iş yerlerine satarak ailemi geçindiriyorum. Seracılık çok güzel bir iş ve herkese tavsiye ediyorum. Hem ekonomik hem de üretken bir uğraş" dedi.

Gündüz sıcaklığının 14 derece olduğu bu bölgede, yılın iki döneminde hasat yapabilen Sönmez, seracılığın zorluklarına rağmen sabır ve emekle başarılı sonuçlar elde ettiğini vurguladı. Seracılık, hem bölgede yaşayanlar için ilham kaynağı oldu hem de yerel ekonomiye büyük katkı sağladı.