Masrafsız Hasat Başladı: 1 Defa Ekeni Zengin Ediyor: 6 Tanesi 77 Bin TL'ye Satılıyor

2024 başlarında meydana gelen depremler, Ishikawa Yarımadası'nı derinden etkilemişti. Büyüklükleri 5 ile 7 arasında değişen bu depremler, bölgede büyük yıkıma neden olmuş, birçok ev yıkılmış ve altyapı ciddi şekilde zarar görmüştü. Depremlerden sonra çıkan yangınlar da durumu daha da kötüleştirmişti. Yaşamlarını yeniden kurmaya çalışan insanlar için ümit ışığı olabilecek bir gelişme ise tarım sektöründen geldi.

Bölgede yaşayan çiftçiler, zorlu koşullara rağmen üretimlerine devam etti ve özellikle mantar yetiştiriciliğinde önemli başarılara imza attılar. Düzenlenen bir mezatta satılan bu özel mantarlar, hem bölge halkına hem de tüm dünyaya ümit verici bir mesaj taşıyor.