Masrafsız Hasat Başladı: 1 Defa Ekeni Zengin Ediyor: 6 Tanesi 77 Bin TL'ye Satılıyor
İmparatorların yiyeceği olarak kabul edilen ve uzun yaşamanın sırrına sahip olduğu düşünülen şitaki (Shiitake) mantarının 6 tanesi 77 bin TL'ye satıldı.
Kaynak: AA
2024 başlarında meydana gelen depremler, Ishikawa Yarımadası'nı derinden etkilemişti. Büyüklükleri 5 ile 7 arasında değişen bu depremler, bölgede büyük yıkıma neden olmuş, birçok ev yıkılmış ve altyapı ciddi şekilde zarar görmüştü. Depremlerden sonra çıkan yangınlar da durumu daha da kötüleştirmişti. Yaşamlarını yeniden kurmaya çalışan insanlar için ümit ışığı olabilecek bir gelişme ise tarım sektöründen geldi.
Bölgede yaşayan çiftçiler, zorlu koşullara rağmen üretimlerine devam etti ve özellikle mantar yetiştiriciliğinde önemli başarılara imza attılar. Düzenlenen bir mezatta satılan bu özel mantarlar, hem bölge halkına hem de tüm dünyaya ümit verici bir mesaj taşıyor.
6 TANESİ 77 BİN TL'YE SATILDI
Ülkede ünlü "nototemari" cins şitaki mantarının, sezonun açılış mezatındaki fiyatı dudak uçuklattı. Ocak 2024 depremlerinin meydana geldiği Noto Yarımadası'nda yetiştiriciler, hasat ettiği şitaki tip mantarlarını ilk mezatta sundu. 8 santimetre şapka genişliği ve 3 santimetre kalınlık şartı aranan mezat incelemesinde, dört bölgenin şitakisi "nototemari" unvanı kazandı. 6 adet "nototemari" cins şitaki, 350 bin yene yani yaklaşık olarak 77 bin liraya satıldı.
Hinoşita Yoşikatsu adlı bir mezat organizatörü, bu durumla ilgili yaptığı açıklamada, deprem bölgesinde yetiştirilen bu özel mantarların, zorluklara rağmen hayatın devam ettiğinin ve doğanın yeniden yeşerdiğinin bir kanıtı olduğunu belirtti. Hinoşita, insanların bu mantarları tüketerek, bölge halkının yaşadığı zorlukları hatırlamalarını ve onlara destek olmalarını istediğini söyledi.
ŞİTAKİ MANTARININ FAYDALARI NELER?
Uzak doğu ülkelerinde çok değerli olan Shiitake mantarı, imparatorların yiyeceği olarak kabul edilir ve uzun yaşamanın sırrına sahip olduğu düşünülür. Afrodizyak etkisi olduğuna inanılan mantar çeşidi geleneksel düğün yemeklerinde kullanılır. Taze tüketilebildiği gibi kurutularak da yemeklerde kullanılabilen mantarın aroması kurutulduğunda daha yoğun bir hal alır. Kurutulan mantarlar pişirilirken kaybettikleri suyu geri kazanarak taze halindeki görünümüne geri döner.