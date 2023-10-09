Masadaki son rakam sızdırıldı: En düşük emekli maaşına yapılacak zam belli oldu

Ocak ayı için 2 farklı tahmin bulunuyor. Orta Vadeli Program'da 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 65 olarak yer almıştı. Bu tahmine göre, Temmuz-Aralık enflasyonu yüzde 37.76 çıkarken, memurların ve emeklilerinin alacağı fark yüzde 29.96 olarak gerçekleşecek. Yüzde 15'lik Ocak ayı zam oranı böylece yüzde 49.46'ya ulaşacak. Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ise 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 67.22 oldu. Bu tahmin gerçekleşirse 2023'ün ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 39.61 çıkacak. Bu durumda da memurlara ve emeklilere yüzde 31.71 fark verilecek. Yüzde 15'lik zam oranı da farkla birlikte yüzde 51.46'ya çıkacak.