Mart Tablosu Karamsar: İstanbullunun Umudu da Cüzdanı da Daraldı

İstanbul Planlama Ajansı’nın yayınladığı mart ayı raporu, megakentte yaşayanların ekonomik karamsarlığını ortaya koydu. Araştırmaya göre İstanbulluların yüzde 44,2’si iş bulma ümidini keserken, yüzde 35,1’i ise en temel ihtiyaç olan 'gıdaya erişim' konusunda endişe duyuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) düzenli olarak gerçekleştirdiği "İstanbul Barometresi" mart ayı sonuçları, şehrin nabzını tuttu. Yaşam memnuniyetinden sosyal medya alışkanlıklarına kadar geniş bir yelpazede hazırlanan rapor, özellikle ekonomik verilerdeki negatif seyirle dikkat çekti.

İŞ ARAYANLAR KARAMSAR

İstanbul’da iş gücü piyasasına dair beklentiler mart ayında da toparlanamadı. İş arayan katılımcılara yöneltilen "Yakın dönemde iş bulacağınıza inanıyor musunuz?" sorusuna verilen cevaplar, istihdamdaki güven kaybını ortaya koydu. Katılımcıların yalnızca yüzde 30,2’si iş bulma konusunda iyimserken, yüzde 44,2’si kısa vadede bir iş sahibi olacağına inanmadığını belirtti.

MUTFAKTA YANGIN VAR

Araştırmanın en sarsıcı verisi tüketim ve gıda başlığında yaşandı. Megakent sakinlerinin yüzde 35,1’i hanesinde yeterli gıdaya ulaşma konusunda endişe duyduğunu belirtti.

Araştırmaya göre, İstanbulluların yüzde 55,6’sı dışarıda yeme-içme faaliyetlerini azalttı. Yüzde 48,4’ü giyim harcamalarından kısıntıya gitti.

EKONOMI BAYRAMI VURDU

Ramazan Bayramı planları da ekonomik daralmanın gölgesinde kaldı. Normal şartlarda bayramı şehir dışında geçirdiğini belirten her 5 kişiden biri (yüzde 17,7), bu yıl bütçesi yetmediği için İstanbul’da kalmayı tercih etti.

Kaynak: ANKA

