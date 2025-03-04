Mart Ayında Emekli Banka Promosyonları Değişti: Akbank Yeni Promosyon Tutarını Açıkladı
Mart ayı itibarıyla bankalarda promosyon yarışı hız kazandı. Emekli maaşlarını Akbank’a taşıyan vatandaşlar, 15 bin TL’ye varan nakit promosyonun yanı sıra ek avantaj olarak 2 bin 500 TL chip-para ile birlikte toplamda 17 bin 500 TL kazanabilecek.
Emekli maaşlarını kendi bünyelerine taşımak isteyen bankalar arasındaki promosyon yarışı hız kesmeden devam ediyor. Mart ayı itibarıyla bankalar, emeklilere yönelik cazip tekliflerini duyurmaya başladı. Bu kapsamda, Akbank da Mart ayı güncellenmiş emekli promosyon kampanyasını açıkladı.
SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı’ndan emekli maaşı alan vatandaşlar, maaşlarını Akbank’a taşıyıp 3 yıl boyunca bankada kalmayı taahhüt etmeleri halinde 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon alabilecekler.
Bunun yanı sıra, kampanya süresince Akbank vadesiz hesabı bulunan veya Axess/Wings kredi kartı sahibi olan SGK emeklileri, ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı karşılığında fatura başına 500 TL olmak üzere toplamda 2.500 TL chip-para kazanma şansı yakalayacak.
Bu sayede, Akbank’a maaşını taşıyan emekliler toplamda 17.500 TL’ye varan ödül kazanabilecek. Bankaların promosyon kampanyaları emekliler için büyük bir avantaj sağlarken, rekabetin önümüzdeki dönemde daha da artması bekleniyor.