Mart Ayında Emekli Banka Promosyonları Değişti: Akbank Yeni Promosyon Tutarını Açıkladı

Bunun yanı sıra, kampanya süresince Akbank vadesiz hesabı bulunan veya Axess/Wings kredi kartı sahibi olan SGK emeklileri, ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı karşılığında fatura başına 500 TL olmak üzere toplamda 2.500 TL chip-para kazanma şansı yakalayacak.

Bu sayede, Akbank’a maaşını taşıyan emekliler toplamda 17.500 TL’ye varan ödül kazanabilecek. Bankaların promosyon kampanyaları emekliler için büyük bir avantaj sağlarken, rekabetin önümüzdeki dönemde daha da artması bekleniyor.