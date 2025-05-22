Marmarabirlik'ten Ortaklarına 190 Milyon Liralık Ödeme
Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), 2024-2025 iş yılı ürün alım kampanyası kapsamında ortaklarına toplam 190 milyon lira ödeme yapacak. Bu ödeme, yüzde 5 oranında belirlenen kooperatifçilik desteği fiyat farkları ile birlikte üreticilerin kalan tüm alacaklarını kapsıyor.
Marmarabirlik'in yeni yönetim kurulu, ilk toplantısında ödeme takvimini netleştirdi. Alınan karara göre, toplam 190 milyon liralık ödeme 30 Mayıs’ta üretici ortakların hesaplarına aktarılacak.
ÜRETİCİ ODAKLI YENİ YÖNETİM ANLAYIŞI
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, yaptığı açıklamada, yeni yönetim olarak önceliklerinin üretici ortakların çıkarlarını korumak olduğunu vurguladı. Yıldız, üretici merkezli projelere odaklandıklarını belirterek, “Katma değeri yüksek ürünlere yönelik AR-GE çalışmaları ve ihracat atılımlarıyla Marmarabirlik’i daha da ileri taşımayı hedefliyoruz” dedi.
YOL HARİTASI KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK
Ali Yıldız, kısa süre içinde Marmarabirlik’in kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini içeren yol haritasını kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etti. Yeni yönetim anlayışıyla birlikte, kooperatifin üreticiye sunduğu katkının artarak devam edeceği vurgulandı.
Kaynak: AA