Marmarabirlik'ten Ortaklarına 190 Milyon Liralık Ödeme

Marmarabirlik'in yeni yönetim kurulu, ilk toplantısında ödeme takvimini netleştirdi. Alınan karara göre, toplam 190 milyon liralık ödeme 30 Mayıs’ta üretici ortakların hesaplarına aktarılacak.

ÜRETİCİ ODAKLI YENİ YÖNETİM ANLAYIŞI

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, yaptığı açıklamada, yeni yönetim olarak önceliklerinin üretici ortakların çıkarlarını korumak olduğunu vurguladı. Yıldız, üretici merkezli projelere odaklandıklarını belirterek, “Katma değeri yüksek ürünlere yönelik AR-GE çalışmaları ve ihracat atılımlarıyla Marmarabirlik’i daha da ileri taşımayı hedefliyoruz” dedi.

YOL HARİTASI KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK

Ali Yıldız, kısa süre içinde Marmarabirlik’in kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini içeren yol haritasını kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etti. Yeni yönetim anlayışıyla birlikte, kooperatifin üreticiye sunduğu katkının artarak devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: AA