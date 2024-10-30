Markette Kilosu 800 Liradan Satılıyor, Evde 50 Liraya Yapılıyor: Süte Sadece 1 Kaşık Eklemek Yetiyor
Artık marketlerde kilosuna 800 lira vermeden kendi mozzarella peynirinizi evde sadece bir kaç malzemeyle 50 liraya yapabileceksiniz. İşte ev yapımı mozzarella peyniri için gerekli malzemeler...
Kaynak: Haber Merkezi
Marketlerde gözümüzü kamaştıran, lezzetli pizzaların ve makarnaların vazgeçilmezi mozzarella peyniri, bütçemizi de zorluyor. Peki ya size, hem sağlıklı hem de ekonomik bir alternatif sunsaydık? Evet, yanlış duymadınız! Dışarıda kilosu 800 liraya satılan mozzarella peyniri evinizde sadece birkaç basit malzemeyle 50 liraya yapabilirsiniz.
EV YAPIMI MOZZARELLA PEYNİRİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELER?
Süt (inek veya keçi sütü)
Sirke
Tuz
Bir tencere
Bir kaşık
EV YAPIMI MOZZARELLA PEYNİRİ TARİFİ
Sütü Isıtın: Sütü orta ateşte 38-40°C'ye kadar ısıtın.
Sirke İlave Edin: Isınan sütün içine sirke ve suyu ekleyip karıştırın. Süt kesilmeye başlayacaktır.
Peyniri Ayırın: Kesilen sütü küçük parçalar halinde ayırın ve karıştırmaya devam edin.
Pıhtılaşmayı Bekleyin: Peynir pıhtılaştıkça suyunu bırakacaktır.
Şekil Verin: Pıhtılaşan peyniri istediğiniz şekle getirin.
Soğutun: Peyniri soğuk suda soğutup tuzladıktan sonra buzdolabında saklayabilirsiniz.
Püf noktası:
Süt Kalitesi: Peynirin lezzeti kullanılan sütün kalitesine göre değişir. Taze ve pastörize süt kullanmanız önerilir.
Sirke Miktarı: Süt miktarına göre sirke miktarını ayarlayabilirsiniz. Genellikle 1 litre süt için 1 yemek kaşığı sirke yeterli olacaktır.
Tuzlama: Peyniri tuzlayarak daha uzun süre muhafaza edebilirsiniz.