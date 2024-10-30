Markette Kilosu 800 Liradan Satılıyor, Evde 50 Liraya Yapılıyor: Süte Sadece 1 Kaşık Eklemek Yetiyor

Marketlerde gözümüzü kamaştıran, lezzetli pizzaların ve makarnaların vazgeçilmezi mozzarella peyniri, bütçemizi de zorluyor. Peki ya size, hem sağlıklı hem de ekonomik bir alternatif sunsaydık? Evet, yanlış duymadınız! Dışarıda kilosu 800 liraya satılan mozzarella peyniri evinizde sadece birkaç basit malzemeyle 50 liraya yapabilirsiniz.