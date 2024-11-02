Markette Kilosu 800 Lira Ama Evde Sadece 1 Kaşık Ekleyerek Yapabilirsiniz!
Pizza ve makarnaların lezzet sırlarından biri olan mozzarella peynirini evde kolayca yapabilirsiniz.
Kaynak: Haber Merkezi
Mozerella peynirini marketten almak yerine evde hazırlayarak hem daha ekonomik bir seçenek yaratabilir hem de taze bir lezzet elde edebilirsiniz. Mozzarella peynirini hazırlamak için birkaç basit malzeme yeterli. İşte mozzarella peyniri tarifi ve yapılışı...
EV YAPIMI MOZERELLA PEYNİRİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
1 bardak sirke
1/4 çay bardağı içme suyu
Tuz
EVDE MOZERELLA PEYNİRİ NASIL YAPILIR?
Sütü Hazırlayın: İlk olarak sütü geniş bir tencereye alın ve kısık ateşte yaklaşık 38-40 °C sıcaklığa kadar yavaşça ısıtın.
Sirke Karışımı Ekleyin: Süt yeterince ısındığında ocaktan alın. Ayrı bir kapta sirke ve suyu karıştırın ve sütün içine ekleyin. Bu karışım, sütün pıhtılaşmasına ve koyulaşmasına yardımcı olacak.
Sütü Kesin ve Parçalayın: Süt pıhtılaşmaya başlayınca tahta kaşıkla karıştırarak küçük parçalar halinde ayırın.
Tekrar Isıtma: Tencereyi tekrar ocağa alın ve karıştırarak süt pıhtılarını tam kıvamına gelene kadar ısıtmaya devam edin.
Şekillendirme ve Soğutma: Süt tamamen pıhtılaştığında peynire dilediğiniz şekli verebilirsiniz. Daha sonra peyniri soğuk suya alarak bir süre bekletin, böylece sertleşme süreci tamamlanacaktır.
Son Dokunuşlar İçin: Peyniri sudan çıkarıp üzerine biraz tuz serpin ve buzdolabında saklayın.
MOZERELLA PEYNİRİNİN LEZZETİNİ ARTIRMAK
İtalyan mutfağının vazgeçilmezi olan mozzarella, diğer peynirlerden farklı olarak hafif ve taze bir tada sahiptir. Pizza, makarna ve lazanya gibi yemeklerde eriyerek lezzet katan bu peynir genellikle inek sütünden yapılsa da, keçi sütüyle de hazırlanan çeşitleri bulunur. Mozzarella peynirini hazırlarken kullanacağınız sütün taze ve kaliteli olması, peynire ayrı bir lezzet katacaktır.