Markette Kilosu 800 Lira Ama Evde Sadece 1 Kaşık Ekleyerek Yapabilirsiniz!

EV YAPIMI MOZERELLA PEYNİRİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 bardak sirke

1/4 çay bardağı içme suyu

Tuz

EVDE MOZERELLA PEYNİRİ NASIL YAPILIR?

Sütü Hazırlayın: İlk olarak sütü geniş bir tencereye alın ve kısık ateşte yaklaşık 38-40 °C sıcaklığa kadar yavaşça ısıtın.

Sirke Karışımı Ekleyin: Süt yeterince ısındığında ocaktan alın. Ayrı bir kapta sirke ve suyu karıştırın ve sütün içine ekleyin. Bu karışım, sütün pıhtılaşmasına ve koyulaşmasına yardımcı olacak.

Sütü Kesin ve Parçalayın: Süt pıhtılaşmaya başlayınca tahta kaşıkla karıştırarak küçük parçalar halinde ayırın.

Tekrar Isıtma: Tencereyi tekrar ocağa alın ve karıştırarak süt pıhtılarını tam kıvamına gelene kadar ısıtmaya devam edin.

Şekillendirme ve Soğutma: Süt tamamen pıhtılaştığında peynire dilediğiniz şekli verebilirsiniz. Daha sonra peyniri soğuk suya alarak bir süre bekletin, böylece sertleşme süreci tamamlanacaktır.

Son Dokunuşlar İçin: Peyniri sudan çıkarıp üzerine biraz tuz serpin ve buzdolabında saklayın.