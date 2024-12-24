Markette Her Defasında Fark Etmeden Ödüyoruz: Artık Bu Paralar İade Edilecek
Marketlerde ve pastanelerde pek çok üründe kutunun ağırlığının da toplam fiyata dahil edildiği ortaya çıktı. TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Bir kilo tatlı neredeyse 1.000 TL'yi buluyor. Bu rakamın neredeyse 80 lirası kutuya gidiyor. Vatandaşın bu bedeli geri isteme hakkı var" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
Marketlerde ve pastanelerde aldığımız birçok ürün, özellikle de tatlılar, kutular içerisinde tartılarak satılıyor. Ancak bu durum, tüketicilerin farkında olmadan ekstra ücret ödemesine neden oluyor. Aslında bu durum, tüketicilerin mağdur edilmesi anlamına geliyor. Örneğin, 1 kiloluk bir tatlı satın aldığınızda, kutunun ağırlığı da toplam fiyata dahil ediliyor. Bu da demek oluyor ki, siz sadece tatlı için değil, aynı zamanda kutunun ağırlığı için de para ödüyorsunuz.
Tüketici Federasyonları Başkanı Aydın Ağaoğlu, bu konuda tüketicileri uyararak, ambalajın ağırlığının fiyata dahil edilmesinin haksız bir uygulama olduğunu belirtti. Ağaoğlu, tüketicilerin bu duruma dikkat etmeleri ve haklarını savunmaları gerektiğini vurguladı.
BU PARALARI GERİ İSTEYİN
Ambalajı gramaja dahil etme uygulaması, esnaf arasında yaygın bir alışkanlık olarak dikkat çekerken, TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Bir kilo tatlı neredeyse 1.000 TL'yi buluyor. Bu rakamın neredeyse 80 lirası kutuya gidiyor. Vatandaşın bu bedeli geri isteme hakkı var" dedi.