Markette Her Defasında Fark Etmeden Ödüyoruz: Artık Bu Paralar İade Edilecek

Marketlerde ve pastanelerde aldığımız birçok ürün, özellikle de tatlılar, kutular içerisinde tartılarak satılıyor. Ancak bu durum, tüketicilerin farkında olmadan ekstra ücret ödemesine neden oluyor. Aslında bu durum, tüketicilerin mağdur edilmesi anlamına geliyor. Örneğin, 1 kiloluk bir tatlı satın aldığınızda, kutunun ağırlığı da toplam fiyata dahil ediliyor. Bu da demek oluyor ki, siz sadece tatlı için değil, aynı zamanda kutunun ağırlığı için de para ödüyorsunuz.