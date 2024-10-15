Markette Fiyatı Cep Yakıyor: Zeytinin Üretim Maliyeti Açıklandı
Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, uzman ekipler tarafından üretici ortaklardan elde edilen saha verilerine dayanarak yapılan maliyet hesaplamalarının sonucunu duyurdu.
Kaynak: AA
Marmarabirlik, bu yıl 1 kilogram zeytinin üretim maliyetinin 34,2 lira olduğunu açıkladı. Marmarabirlik’ten yapılan açıklamaya göre, zeytin hasat mevsiminin başlamasına sayılı günler kala yapılan detaylı saha çalışmalarında 1 kilogram zeytinin üretim maliyeti belirlendi.
10 DÖNÜMDE TOPLAM GİDER 273 BİN 600 LİRA
10 dönümlük bir zeytinlik ve 250 ağaç üzerinden yapılan değerlendirmelere göre, gübreleme bedeli 19 bin 800 lira, budama 25 bin lira, ilaçlama 26 bin lira, sulama 20 bin lira, akaryakıt 25 bin lira, hasat 99 bin lira, amortisman ise 10 bin lira olarak hesaplandı. Toplam masrafların yüzde 45 üzerinden faiz gideri de eklenince, 1 kilogram zeytinin ortalama maliyeti 34,2 lira olarak belirlendi. 10 dönüm zeytinlik için ise toplam gider 273 bin 600 lira oldu.
HASAT VERİMİ YÜZDE 100
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, geçen yıla oranla ağaç başına verimlilik artışının yüzde 100’e ulaştığını belirterek, üretim sürecindeki maliyetleri dikkatle izlediklerini vurguladı.
MALİYETİ 34.20 LİRA
Asa, İznik ve Orhangazi'de ise ağaç başına verimliliğin yüzde 200 olduğunu belirterek, "Ürün alım fiyatlarımızı 2022-2023 yılında yüzde 160, 2023-2024 yılında yüzde 145, toplamda yüzde 305 oranında artırarak üreticimize destek olduk. Ağaç başına verimlilik arttıkça kilogram başına maliyet düşer. Ortalama alım fiyatı kalibreden kaynaklı aşağı düşse de ağaç başına verimlilik sebebiyle gelir artmış olur. Bu yılki hesaplamalara göre de dönüm başı ortalama verimi 800 kilogram olarak değerlendiriyoruz. Tüm masrafları hesapladığımızda 1 kilogram zeytinin maliyetinin de 34,20 lira olduğunu tespit ettik" diye konuştu.