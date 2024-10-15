Markette Fiyatı Cep Yakıyor: Zeytinin Üretim Maliyeti Açıklandı

Marmarabirlik, bu yıl 1 kilogram zeytinin üretim maliyetinin 34,2 lira olduğunu açıkladı. Marmarabirlik’ten yapılan açıklamaya göre, zeytin hasat mevsiminin başlamasına sayılı günler kala yapılan detaylı saha çalışmalarında 1 kilogram zeytinin üretim maliyeti belirlendi.

10 DÖNÜMDE TOPLAM GİDER 273 BİN 600 LİRA

10 dönümlük bir zeytinlik ve 250 ağaç üzerinden yapılan değerlendirmelere göre, gübreleme bedeli 19 bin 800 lira, budama 25 bin lira, ilaçlama 26 bin lira, sulama 20 bin lira, akaryakıt 25 bin lira, hasat 99 bin lira, amortisman ise 10 bin lira olarak hesaplandı. Toplam masrafların yüzde 45 üzerinden faiz gideri de eklenince, 1 kilogram zeytinin ortalama maliyeti 34,2 lira olarak belirlendi. 10 dönüm zeytinlik için ise toplam gider 273 bin 600 lira oldu.

HASAT VERİMİ YÜZDE 100

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, geçen yıla oranla ağaç başına verimlilik artışının yüzde 100’e ulaştığını belirterek, üretim sürecindeki maliyetleri dikkatle izlediklerini vurguladı.