Markette Bu Ürünlere Yüzde 60 Zam Geliyor: Dolabı Hemen Doldurun

Temel gıda maddelerinden temizlik ürünlerine kadar birçok üründe yaşanan fiyat artışları vatandaşı zor durumda bırakıyor. Tüketiciler, artan yaşam maliyetleri karşısında bütçelerini zorlarken, marketler ise üretim maliyetlerindeki artış ve lojistik giderleri gibi nedenlerle zamları mecburen yaptıklarını belirtiyor. Ancak vatandaşlar, bu açıklamalara rağmen artan fiyatların hayatlarını olumsuz etkilediğini ifade ediyor.

Market çalışanları o ürünlere zam yapma hazırlığına koyuldu. Etiketleri değiştirmeye başlayan çalışanlar zamların geleceğini doğruladı. O ürünlere zam gelmeden hemen dolabınızı doldurun yüzde 60 zam yolda...

Kaynak: Türkiye Gazetesi