Marketlerin Gizli Şarküteri Hilesi Ortaya Çıktı: Meğer Yıllardır Hepimiz Kazıklanıyormuşuz
Bir market çalışanı, marketlerin şarküteri reyonlarında kullandığı kimsenin bilmediği hileyi açıkladı. Meğer bu yöntemle yıllardır farkında olmadan daha fazla para ödüyormuşuz...
Kaynak: Haber Merkezi
Bir marketin şarküteri bölümünde yaz tatili boyunca çalışan bir kişi, tüketicilerin pek bilmediği çarpıcı detayları paylaştı. Görev tanımı çikolata dizmek olarak başlayan işi, tüm gün salam dilimlemekle geçince işin mutfağını öğrenen çalışan, marketlerin gizli şarküteri hilesini açıkladı. Meğer yıllardır farkında olmadan daha fazla para ödüyormuşuz...
ÖNCEDEN HAZIRLANAN PAKETLER DAHA PAHALI
Market çalışanı, şarküteri reyonunda hazır olarak satılan önceden dilimlenmiş ürünlerin, tezgahtan sipariş edilen ürünlere göre hem daha pahalı hem de daha az taze olduğunu vurguladı. Aynı ürünlerin tezgahtan alınması hem bütçe dostu hem de daha lezzetli bir alışveriş anlamına geliyor.
ŞARKÜTERİ ÇALIŞANIYLA SOHBET EDİN
İyi bir alışverişin anahtarı, şarküteri personeliyle iyi iletişimden geçiyor. Reyonda çalışanların hangi ürünlerin taze, hangilerinin indirime girdiğini bildiğini belirten çalışan, kısa bir sohbetin size hem öneri hem de zaman zaman küçük ikramlar kazandırabileceğini söyledi.
İNDİRİMLERİ MUTLAKA TAKİP EDİN
Ürünlerin ne zaman indirime girdiğini öğrenmenin en kolay yolu, marketlerin haftalık kampanya broşürlerini takip etmek. Bu sayede özellikle et ve peynir gibi ürünlerde ciddi tasarruf sağlamak mümkün.
Daha önce denemediğiniz bir peynir ya da salam ilgilinizi çektiyse, şarküteri görevlisinden tadımlık numune istemekten çekinmeyin. Pek çok market bu konuda oldukça esnek davranıyor.
DİLİMLERİN KALINLIĞINA DİKKAT
Son olarak, et ve peynirin nasıl dilimlendiği de lezzet ve maliyet açısından büyük fark yaratabiliyor. Ne çok ince ne de çok kalın kesilen ürünler, hem daha verimli tüketiliyor hem de tadını daha iyi ortaya koyuyor.