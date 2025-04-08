Marketlerin Gizli Şarküteri Hilesi Ortaya Çıktı: Meğer Yıllardır Hepimiz Kazıklanıyormuşuz

ŞARKÜTERİ ÇALIŞANIYLA SOHBET EDİN

İyi bir alışverişin anahtarı, şarküteri personeliyle iyi iletişimden geçiyor. Reyonda çalışanların hangi ürünlerin taze, hangilerinin indirime girdiğini bildiğini belirten çalışan, kısa bir sohbetin size hem öneri hem de zaman zaman küçük ikramlar kazandırabileceğini söyledi.

İNDİRİMLERİ MUTLAKA TAKİP EDİN

Ürünlerin ne zaman indirime girdiğini öğrenmenin en kolay yolu, marketlerin haftalık kampanya broşürlerini takip etmek. Bu sayede özellikle et ve peynir gibi ürünlerde ciddi tasarruf sağlamak mümkün.



