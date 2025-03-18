Marketlerde Satılan Ispanaklarda Skandal! Hepsi Tek Tek Geri Toplatılıyor

Yetkililer, üründe bulunan plastik parçaların ağız, boğaz ve sindirim sistemi için ciddi yaralanmalara yol açabileceği konusunda uyardı. Bu ürünü tüketen ve herhangi bir sağlık sorunu yaşayan kişilerin vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurması gerektiği ifade edildi.

ÜRÜNÜ İADE EDİN ÇAĞRISI

Alnatura, geri çağrılan ürünü satın alan müşterilerin, ürünü marketlere geri getirerek ücret iadesi alabileceklerini duyurdu. Şirket, tüketicilerin sağlık güvenliğini ön planda tutarak ürünü tüketmemeleri gerektiğinin altını çizdi.