Marketlerde Satılan Ispanaklarda Skandal! Hepsi Tek Tek Geri Toplatılıyor
Marketlerde satılan ünlü markanın dondurulmuş ıspanak ürünlerinde plastik parçalar tespit edildi. Şirket, tüketicilere bu ürünleri kesinlikle tüketmemeleri yönünde uyarıda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Almanya'da organik gıda üreticisi Alnatura, dondurulmuş ıspanak ürünlerinde plastik parçalar bulunabileceği gerekçesiyle acil geri çağırma kararı aldı. Alnatura tarafından yapılan açıklamada, "Alnatura Rahmspinat" adıyla satılan dondurulmuş ıspanağın bazı 450 gramlık paketlerinde sarı plastik parçalar bulunabileceği belirtildi.
Şirket, söz konusu ürünün L240924 N3 parti numarasına sahip olduğunu ve Alnatura mağazalarının yanı sıra çeşitli perakende zincirlerinde satışa sunulduğunu duyurdu.
Yetkililer, üründe bulunan plastik parçaların ağız, boğaz ve sindirim sistemi için ciddi yaralanmalara yol açabileceği konusunda uyardı. Bu ürünü tüketen ve herhangi bir sağlık sorunu yaşayan kişilerin vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurması gerektiği ifade edildi.
ÜRÜNÜ İADE EDİN ÇAĞRISI
Alnatura, geri çağrılan ürünü satın alan müşterilerin, ürünü marketlere geri getirerek ücret iadesi alabileceklerini duyurdu. Şirket, tüketicilerin sağlık güvenliğini ön planda tutarak ürünü tüketmemeleri gerektiğinin altını çizdi.