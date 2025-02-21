Marketlerde O Ürünün Alımına Sınırlama Getirildi: Artık 4 Paketten Fazlası Satılmayacak

MARKETLERDE TEREYAĞI ALIMINA SINIRLANDIRMA

Avrupa genelinde tereyağı fiyatları rekor seviyelere ulaşırken, süpermarketler indirimli tereyağı kampanyaları düzenlemeye başladı. Ancak marketler, panik alımlarını engellemek amacıyla her müşteri için dört paket (her biri 250 gram) tereyağı satın alma sınırı koydu. Bazı marketler, tereyağını havyar gibi lüks ürünlerle birlikte özel güvenlikli raflarda koruma altına aldı.