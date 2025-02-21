Marketlerde O Ürünün Alımına Sınırlama Getirildi: Artık 4 Paketten Fazlası Satılmayacak
Maliyetlerin artması ve üretimin düşmesi nedeniyle Avrupa’daki marketlerde tereyağı satışlarına sınırlama getirildi. Panik alımlarını engellemek için 4 paketten fazla tereyağı satılmayacak.
Kaynak: AA
Avrupa genelinde maliyetlerin artması ve üretim yetersizlikleri nedeniyle tereyağı fiyatlarında ciddi artışlar yaşanıyor. Süpermarketler, panik alımlarını önlemek amacıyla her müşteri için en fazla dört paket tereyağı satın alma limiti getirdi.
TEREYAĞI FİYATLARINDA YÜZDE 30 ARTIŞ
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde tereyağı fiyatları Şubat ayında yıllık bazda ortalama yüzde 30 oranında yükseldi. Özellikle Almanya’da, Federal İstatistik Ofisi’nin (Destatis) açıkladığı verilere göre Ocak ayında tereyağının üretici fiyatı yüzde 39,8 oranında arttı.
ENFLASYON RAKAMLARINI GÖLGEDE BIRAKTI
Tereyağı fiyatlarındaki bu yükseliş, ocak ayında yüzde 2,5 olarak gerçekleşen genel enflasyon oranının oldukça üzerinde. Avrupa’da tereyağının genellikle 250 gramlık ambalajlarda satılması, tüketicilerin bu temel gıda ürününü sık sık almak zorunda kalmasına neden oluyor. Fiyat dalgalanmaları, hane halkı üzerinde ciddi baskı oluştururken, enflasyon beklentilerini düşürmeyi amaçlayan ekonomik politikalara da zarar veriyor.
MARKETLERDE TEREYAĞI ALIMINA SINIRLANDIRMA
Avrupa genelinde tereyağı fiyatları rekor seviyelere ulaşırken, süpermarketler indirimli tereyağı kampanyaları düzenlemeye başladı. Ancak marketler, panik alımlarını engellemek amacıyla her müşteri için dört paket (her biri 250 gram) tereyağı satın alma sınırı koydu. Bazı marketler, tereyağını havyar gibi lüks ürünlerle birlikte özel güvenlikli raflarda koruma altına aldı.
ÜRETİMDE DÜŞÜŞ, MALİYETLERDE ARTIŞ
Avrupa’da çiftçiler yüksek ham madde ve enerji maliyetleri, düşük süt fiyatları ve artan nakliye giderleri ile mücadele ediyor. Bu durum, tereyağı üretiminde ciddi sıkıntılara yol açıyor. Sütün yağ içeriğinin düşmesi ve konsantre yem kullanımının artması da tereyağı üretimini olumsuz etkiliyor.