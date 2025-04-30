Market Alışverişinin En Ucuz Olduğu Ülkeler Belli Oldu: Türkiye’nin Listedeki Yeri Şaşırttı

5.Mısır: Devlet destekli sübvansiyonlar ve tarım arazilerinin yaygınlığı sayesinde temel ürünler uygun fiyatlı.

6.Endonezya: Yerli üretimin güçlü olduğu ülkede, tropikal meyveler ve pirinç gibi temel ürünler ekonomik.

7.Vietnam: Zengin gıda çeşitliliği ve düşük yaşam giderleri sayesinde market alışverişleri oldukça ucuz.

Bu ülkelerde yerel pazarlar ve sokak satıcıları taze ve uygun fiyatlı ürünlerin ana kaynaklarını oluşturuyor. Ancak ithal ürünlerde fiyat farklılıkları yaşanabiliyor.

TÜRKİYE MARKET FİYATLARINDA KAÇINCI SIRADA?

Numbeo’nun 2025 yılına ait Market Fiyat Endeksi raporuna göre Türkiye, 100 ülke arasında 88. sırada yer aldı. Bu endeks yalnızca temel gıda ve market ürünlerinin fiyatlarını kapsadı. Konut, ulaşım, sağlık gibi diğer yaşam maliyeti bileşenleri bu sıralamanın dışında tutuldu.

TÜRKİYE'NİN SATIN ALMA GÜCÜ DE ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Türkiye’nin Yerel Satın Alma Gücü Endeksi de açıklandı. 52,6 puanlık endeksle Türkiye, bu alanda dünya genelinde 60. sıraya yerleşti. Bu sıralama, tüketicilerin gelir düzeyinin, ülke içindeki fiyatlara göre nasıl bir satın alma gücü sunduğunu gösteriyor.