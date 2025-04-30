Market Alışverişinin En Ucuz Olduğu Ülkeler Belli Oldu: Türkiye’nin Listedeki Yeri Şaşırttı
Numbeo’nun 2025 verilerine göre dünyada market alışverişinin en ucuz olduğu ülkeler belli oldu. İlk sıralarda Asya ve Afrika ülkeleri yer alırken, Türkiye'nin listede kaçıncı olduğu şaşırttı. İşte en uygun market alışverişi yapılan ülkeler ve Türkiye'nin yeri...
Kaynak: Haber Merkezi
Numbeo’nun 2025 verilerine göre dünyada market alışverişinin en ucuz olduğu ülkeler belli oldı. İlk sıralarda Asya ve Afrika ülkeleri yer alırken, Türkiye'nin listede kaçıncı olduğu şaşırttı. İşte en uygun market alışverişi yapılan ülkeler ve Türkiye'nin yeri...
Dünyanın farklı şehirleriyle ilgili yaşam maliyeti, konut fiyatları, ulaşım, sağlık ve çevre gibi alanlarda veri sağlayan Numbeo, bu kez market alışverişlerinin en uygun olduğu ülkeleri sıraladı. Gıda fiyatlarının, yerel üretim kapasitesi, tüketim alışkanlıkları ve ekonomik koşullara göre değerlendirildiği listede Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti.
MARKET ALIŞVERİŞİNDE EN UCUZ 7 ÜLKE
Numbeo’nun 2025 yılı verilerine göre, temel market ihtiyaçlarının en uygun fiyata temin edilebildiği ülkeler şöyle sıralandı:
1.Hindistan: Ucuz iş gücü ve geniş tarım arazileri sayesinde temel gıda ürünleri oldukça düşük fiyatlarla satılıyor.
2.Pakistan: Yerel üretim oranının yüksek olması ve yaşam maliyetlerinin düşük olması, alışverişi ekonomik hale getiriyor.
3.Nepal: İthalata düşük bağımlılık ve kırsal üretim yapısı, fiyatların düşük kalmasını sağlıyor.
4.Tunus: Akdeniz ikliminin sunduğu tarımsal zenginlikler ve düşük tüketim maliyetiyle öne çıkıyor.
5.Mısır: Devlet destekli sübvansiyonlar ve tarım arazilerinin yaygınlığı sayesinde temel ürünler uygun fiyatlı.
6.Endonezya: Yerli üretimin güçlü olduğu ülkede, tropikal meyveler ve pirinç gibi temel ürünler ekonomik.
7.Vietnam: Zengin gıda çeşitliliği ve düşük yaşam giderleri sayesinde market alışverişleri oldukça ucuz.
Bu ülkelerde yerel pazarlar ve sokak satıcıları taze ve uygun fiyatlı ürünlerin ana kaynaklarını oluşturuyor. Ancak ithal ürünlerde fiyat farklılıkları yaşanabiliyor.
TÜRKİYE MARKET FİYATLARINDA KAÇINCI SIRADA?
Numbeo’nun 2025 yılına ait Market Fiyat Endeksi raporuna göre Türkiye, 100 ülke arasında 88. sırada yer aldı. Bu endeks yalnızca temel gıda ve market ürünlerinin fiyatlarını kapsadı. Konut, ulaşım, sağlık gibi diğer yaşam maliyeti bileşenleri bu sıralamanın dışında tutuldu.
TÜRKİYE'NİN SATIN ALMA GÜCÜ DE ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan Türkiye’nin Yerel Satın Alma Gücü Endeksi de açıklandı. 52,6 puanlık endeksle Türkiye, bu alanda dünya genelinde 60. sıraya yerleşti. Bu sıralama, tüketicilerin gelir düzeyinin, ülke içindeki fiyatlara göre nasıl bir satın alma gücü sunduğunu gösteriyor.