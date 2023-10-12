Mardin'de ekmeğe yine zam geldi

3 ay önce ekmeğe zam yapılan Mardin’de bir zam daha yapıldı. Böylece 200 gram ekmek fiyatı 5 liradan 6 liraya yükseldi.

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Mardin'de ekmeğe yine zam geldi

Mardin'de temmuz ayında yüzde 20 oranında zam yapılarak 4 liradan 5 liraya çıkarılan 200 gram ekmek fiyatlarına bir zam daha yapıldı. Yeni yapılan zam oranı ile birlikte kent genelinde 200 gram ekmek fiyatı 6 lira oldu.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre meslek odaları tarafından alınan kararın Mardin Valiliği tarafından onaylanması ile birlikte 200 gr ekmek 5 liradan 6 liraya, 400 gram ekmek 10 liradan 12 liraya yükseldi. Ekmeğin kilosu da 25 liradan 30 liraya yükseldi.

'KAÇINILMAZ OLDU'

Mardin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsa Tunç, “Ekmek halkın temel gıdasıdır. Hiç kimse artmasını istemez ama girdi maddelerinin artması sebebiyle artış kaçınılmaz oldu” ifadelerini kullandı. Tunç, zammın yarından itibaren uygulanmaya başlanacağını aktardı.

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