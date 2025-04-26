Manuel Vitesli Araç Sahipleri Diken Üstünde: Milyonlarca Sürücüye Kötü Haber

Örneğin 2015 yılında 192 farklı manuel vitesli model seçeneği sunulurken, bu sayı 2023’te 109’a, 2024’te 89’a ve 2025 itibarıyla yalnızca 82’ye kadar geriledi. Yalnızca son iki yılda yaşanan %25’lik düşüş, manuel şanzımanın hızla gözden düştüğünü kanıtladı.

OTOMATİK VİTES ARTIK STANDART HALE GELDİ

Bir dönem sadece lüks araçlarda bulunan otomatik vites, artık birçok marka için standart hale geldi. CarGurus verilerine göre, İngiltere’de en çok satan 30 otomobil markasında 196 model yalnızca otomatik olarak üretiliyor. Manuel araçlar ise pazarın sadece %29’luk bir bölümünü oluşturuyor.