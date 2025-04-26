Manuel Vitesli Araç Sahipleri Diken Üstünde: Milyonlarca Sürücüye Kötü Haber
Milyonlarca manuel vitesli araba kullanan sürücüye kötü haber geldi. Otomatik ve elektrikli araçların yükselişi, manuel vitesli modelleri hızla geri plana itti. Manuel araç kullananlar için yolun sonu göründü. Uzmanlar göre 2037’ye kadar manuel araçlar tamamen yok olabilir.
Kaynak: Haber Merkezi
Otomotiv sektöründe dönüşüm rüzgarları esiyor. Elektrikli araçların hızla yaygınlaşması ve otomatik şanzımanın yeni standart haline gelmesi, manuel vitesli otomobillerin geleceğini ciddi anlamda tehdit ediyor. Yeni nesil sürücüler konforu ve teknolojiyi tercih ederken, manuel şanzımanlı modeller giderek daha az talep görüyor.
MANUEL VİTESLİ ARAÇ SAYISI ALARM VERİYOR
İngiltere’de yapılan araştırmalar, manuel vitesli araçların hızla sahneden çekildiğini gözler önüne seriyor. Son 10 yılda bu araçların sayısında %57’lik bir düşüş yaşandı. Mevcut gidişatın devam etmesi durumunda, uzmanlar 2037 yılına kadar manuel vitesli araçların tamamen yok olabileceğini öngörüyor.
Örneğin 2015 yılında 192 farklı manuel vitesli model seçeneği sunulurken, bu sayı 2023’te 109’a, 2024’te 89’a ve 2025 itibarıyla yalnızca 82’ye kadar geriledi. Yalnızca son iki yılda yaşanan %25’lik düşüş, manuel şanzımanın hızla gözden düştüğünü kanıtladı.
OTOMATİK VİTES ARTIK STANDART HALE GELDİ
Bir dönem sadece lüks araçlarda bulunan otomatik vites, artık birçok marka için standart hale geldi. CarGurus verilerine göre, İngiltere’de en çok satan 30 otomobil markasında 196 model yalnızca otomatik olarak üretiliyor. Manuel araçlar ise pazarın sadece %29’luk bir bölümünü oluşturuyor.
MANUEL VİTES ARAÇLAR TARİH OLUYOR
Lexus, Mercedes, Tesla ve Volvo gibi markalar manuel seçeneklerini tamamen kaldırdı. 2025 itibarıyla Mini ve Land Rover da bu markalara katılarak yalnızca otomatik şanzımanlı araç üretme kararı aldı.