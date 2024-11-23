Manisa'da Yeni Dönem Başlıyor: Şehirde Çin Sokağı Kuruluyor, Binlerce Çinli Gelecek
BYD’nin yeni fabrikasıyla Manisa, Türkiye’nin sanayi merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. 2026 sonunda üretime başlayacak tesis, yıllık 150 bin araç kapasitesiyle dikkat çekiyor. 2.500 Çinli çalışan için Manisa’da Çin Sokağı gibi projeler hayata geçiriliyor. Yeni demiryolu hatları ve lojistik merkezi projeleriyle bölge ekonomisi canlanacak.
Dünyanın önde gelen elektrikli otomobil üreticilerinden BYD, Manisa’da dev bir tesis kurma hazırlığında. Yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilecek olan tesis, yıllık 150 bin araç üretim kapasitesine sahip olacak. Bununla birlikte, sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik bir AR-GE merkezi de tesiste yer alacak. 2026 sonunda üretime başlaması hedeflenen bu proje, 5 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayarak Türkiye’nin otomotiv sektörüne önemli bir katkı sunacak.
MANİSA'DA ÇİN SOKAĞI OLUŞTURULUYOR
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, BYD’nin yatırımıyla birlikte 2.500 Çinli çalışanın ve ailelerinin Manisa’ya yerleşeceğini açıkladı. Bu durumun ekonomik etkilerinin yanı sıra kültürel dönüşümü de beraberinde getireceğini belirten Zeyrek, Çinli çalışanların adaptasyonunu kolaylaştırmak için özel projeler planladıklarını söyledi. "Manisa’da Çin Sokağı gibi tematik yaşam alanları oluşturuyoruz. Amacımız, kültürel çeşitlilikle misafirlerimizin kente uyum sağlamalarını desteklemek," diyen Zeyrek, bu yatırımı sadece ekonomik değil, sosyal bir dönüşümün başlangıcı olarak gördüklerini ifade etti.
ŞEHRİN EKONOMİSİ CANLANACAK
BYD’nin yatırımının bölgeye kazandıracağı ekonomik hareketlilikle birlikte Manisa, sanayi alanında önemli bir merkez olma yolunda ilerliyor. Belediye Başkanı Zeyrek, "Yaklaşık 20 bin kişilik bir istihdam yaratılması bekleniyor.
Sadece BYD ile sınırlı kalmayacak, yan sanayi yatırımlarıyla çevre ilçelere de hareketlilik getirecek," dedi. Ayrıca, Manisa’nın lojistik altyapısını güçlendirmek amacıyla yeni demiryolu hatları projelendiriliyor. TCDD iş birliğiyle Soma üzerinden Aliağa ve Çandarlı limanlarına erişim sağlayacak bir lojistik merkezi kurulması da planlanıyor.
MANİSA İÇİN YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
BYD’nin Manisa’ya olan ilgisi, kenti Türkiye’nin önde gelen sanayi merkezlerinden biri yapma yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ekonomik büyüme, lojistik projeleri ve kültürel açılımlar, Manisa’yı hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada dikkat çeken bir konuma taşıyacak. Bu yatırım, yalnızca üretim kapasitesi değil, Manisa için bir dönüşümün başlangıcı olarak görülüyor.