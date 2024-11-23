Manisa'da Yeni Dönem Başlıyor: Şehirde Çin Sokağı Kuruluyor, Binlerce Çinli Gelecek

MANİSA İÇİN YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

BYD’nin Manisa’ya olan ilgisi, kenti Türkiye’nin önde gelen sanayi merkezlerinden biri yapma yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ekonomik büyüme, lojistik projeleri ve kültürel açılımlar, Manisa’yı hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada dikkat çeken bir konuma taşıyacak. Bu yatırım, yalnızca üretim kapasitesi değil, Manisa için bir dönüşümün başlangıcı olarak görülüyor.