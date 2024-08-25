Manisa'da Hasat Başladı: Kurusu 250 Liradan Satılıyor

Dadağlı Mahallesi'nde yaşayan badem üreticisi Mehmet İbis, yaptığı açıklamada badem yetiştiriciliğinin son yıllarda hız kazandığını belirtti. İbis, "Mahallemizdeki üreticiler olarak, su sıkıntısı nedeniyle tütün ve benzeri ürünlerden bademe geçiş yaptık. Genç ağaçlarımızın verimi yüksek ve bu yıl da hasadımız başladı. Ancak bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle geçen yıllara oranla verimde bir düşüş yaşadık. Geçmiş yıllarda 10-25 ton arasında hasat yaparken, bu yıl rekoltemiz 6-7 ton civarında olacak. Yine de ürünlerimiz büyük ilgi görüyor ve bademlerin kilogramını 250 liradan satışa sunuyoruz" dedi.

Badem üretimi, bölge halkı için yeni bir geçim kaynağı olmasının yanı sıra sağlık açısından da büyük önem taşıyor. Bademin kalp sağlığından beyin fonksiyonlarına, kilo kontrolünden cilt sağlığına kadar birçok faydası olduğu biliniyor. Tekli doymamış yağlar bakımından zengin olan badem, kalp dostu özellikleriyle öne çıkıyor ve düzenli tüketimi kalp hastalıkları riskini azaltıyor. Ayrıca, düşük glisemik indeksli bir gıda olması nedeniyle kan şekerini düzenleyici etkisi bulunuyor, bu da özellikle diyabet hastaları için bademi önemli bir besin haline getiriyor.