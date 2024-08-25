Manisa'da Hasat Başladı: Kurusu 250 Liradan Satılıyor
Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Dadağlı Mahallesi'nde, son 10 yılda tütün ve benzeri tarımsal ürünlere alternatif olarak yetiştirilen bademlerde hasat dönemi başladı. Özellikle elle kırılma özelliğine sahip olan ve "mucize yemiş" olarak adlandırılan bademlerin hasadına büyük bir titizlikle başlandı. Bu özel badem türü, sağlığa olan faydalarıyla da dikkat çekiyor ve bölge halkı için önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor.
Dadağlı Mahallesi'nde yaşayan badem üreticisi Mehmet İbis, yaptığı açıklamada badem yetiştiriciliğinin son yıllarda hız kazandığını belirtti. İbis, "Mahallemizdeki üreticiler olarak, su sıkıntısı nedeniyle tütün ve benzeri ürünlerden bademe geçiş yaptık. Genç ağaçlarımızın verimi yüksek ve bu yıl da hasadımız başladı. Ancak bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle geçen yıllara oranla verimde bir düşüş yaşadık. Geçmiş yıllarda 10-25 ton arasında hasat yaparken, bu yıl rekoltemiz 6-7 ton civarında olacak. Yine de ürünlerimiz büyük ilgi görüyor ve bademlerin kilogramını 250 liradan satışa sunuyoruz" dedi.
Badem üretimi, bölge halkı için yeni bir geçim kaynağı olmasının yanı sıra sağlık açısından da büyük önem taşıyor. Bademin kalp sağlığından beyin fonksiyonlarına, kilo kontrolünden cilt sağlığına kadar birçok faydası olduğu biliniyor. Tekli doymamış yağlar bakımından zengin olan badem, kalp dostu özellikleriyle öne çıkıyor ve düzenli tüketimi kalp hastalıkları riskini azaltıyor. Ayrıca, düşük glisemik indeksli bir gıda olması nedeniyle kan şekerini düzenleyici etkisi bulunuyor, bu da özellikle diyabet hastaları için bademi önemli bir besin haline getiriyor.
Bademin içerdiği yüksek lif ve protein, uzun süre tokluk hissi sağlayarak kilo kontrolüne yardımcı oluyor. Araştırmalar, badem tüketiminin kilo kaybını desteklediğini ve bel çevresindeki yağlanmayı azalttığını gösteriyor. Aynı zamanda beyin sağlığına da katkıda bulunan badem, E vitamini ve riboflavin içeriği sayesinde hafızayı güçlendiriyor ve nörodejeneratif hastalıklara karşı koruma sağlıyor.
Kemik sağlığı için gerekli olan kalsiyum, magnezyum ve fosfor gibi mineraller bakımından zengin olan badem, kemik yoğunluğunu artırarak osteoporoz gibi kemik hastalıklarına karşı koruma sağlıyor. Ayrıca, bademin kabuğunda bulunan antioksidanlar, hücre hasarını önleyerek yaşlanma belirtilerini geciktiriyor ve cilt sağlığını iyileştiriyor.
Bademin sağlık açısından sunduğu faydalar saymakla bitmiyor. Sindirim sistemini rahatlatıcı etkisi sayesinde kabızlığı önlerken, enerji verici özelliği ile de gün boyunca zinde kalmanıza yardımcı oluyor. Magnezyum içeriği sayesinde tansiyonu dengeleyici etkisi bulunan badem, yüksek tansiyon riskini azaltıyor ve genel kalp sağlığını iyileştiriyor.
Sarıgöl'ün Dadağlı Mahallesi'nde üretilen bu özel bademler, sadece ekonomik değeriyle değil, sağlığa sunduğu faydalarla da dikkat çekiyor. Bölge halkı, bu kıymetli ürünü daha da yaygınlaştırmak ve Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Badem, hem besleyici özellikleriyle hem de sağlık açısından sunduğu faydalarla sofraların vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Günde bir avuç badem tüketmek, sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralayan basit ama etkili bir adım olarak öne çıkıyor.