Manisa'da Fabrika Kuracaklardı! Otomotiv Sektörünün Devinden 'Kölelik' Skandalı

Yerel yetkililerin raporlarına göre, işçilerin şiltesiz yataklarda uyumak zorunda bırakıldığı, her 31 işçiye bir tuvalet düşmesi nedeniyle sabahın erken saatlerinde sıraya girdikleri belirlendi. Ayrıca, Çin'den getirilen işçilerin pasaportlarına el konulduğu ve kazandıkları ücretlerin yüzde 60’ının taşeron firma tarafından alıkonulduğu tespit edildi. Kalan ücret ise Çin para birimiyle ödeniyordu.

BYD Auto do Brasil tarafından yapılan açıklamada, yaşananların insan onuruna aykırı olduğu belirtilerek, sorumlular hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı ifade edildi.