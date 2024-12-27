Manisa'da Fabrika Kuracaklardı! Otomotiv Sektörünün Devinden 'Kölelik' Skandalı
Elektrikli otomobil sektörünün önde gelen isimlerinden Çinli BYD'nin Brezilya'daki fabrikasında skandal niteliğinde olaylar yaşandığı ortaya çıktı. Taşeron firma tarafından çalıştırılan Çinli işçilerin, "kölelik" koşullarında çalıştırıldığı ve insanlık dışı muameleye maruz kaldığı belirlendi. Skandalın ortaya çıkmasıyla 160’tan fazla işçi kurtarılırken, BYD Auto do Brasil, taşeron firmanın sözleşmesinin derhal feshedildiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Yerel yetkililerin raporlarına göre, işçilerin şiltesiz yataklarda uyumak zorunda bırakıldığı, her 31 işçiye bir tuvalet düşmesi nedeniyle sabahın erken saatlerinde sıraya girdikleri belirlendi. Ayrıca, Çin'den getirilen işçilerin pasaportlarına el konulduğu ve kazandıkları ücretlerin yüzde 60’ının taşeron firma tarafından alıkonulduğu tespit edildi. Kalan ücret ise Çin para birimiyle ödeniyordu.
BYD Auto do Brasil tarafından yapılan açıklamada, yaşananların insan onuruna aykırı olduğu belirtilerek, sorumlular hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı ifade edildi.
ÇİN’DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Çin Dışişleri Bakanlığı, Brezilya’daki elçilik ve konsolosluklarının konuya ilişkin araştırma ve çözüm sürecine dahil olduğunu açıkladı. Çinli işçilerin güvenliği ve haklarının korunması için sürecin yakından takip edildiği belirtildi.
Brezilya’daki bu skandalın ardından gözler BYD’nin Türkiye’deki planlarına çevrildi. Elektrikli otomobil sektörünün liderlerinden olan BYD, geçtiğimiz Temmuz ayında Türkiye’ye 1 milyar dolarlık bir yatırım yapacağını duyurmuş ve Manisa’da üretim üssü kurmak için hazırlıklara başlamıştı.
Manisa’daki fabrikanın hem yerel işçileri hem de Çin’den getirilecek binlerce çalışanı istihdam edeceği açıklanmıştı. Hatta bölgede küçük bir Çin köyü kurulacağı iddiaları da gündeme gelmişti.
İNSAN HAKLARI TARTIŞMASI BÜYÜYOR
Brezilya’da yaşanan olayların ardından BYD’nin Türkiye’deki faaliyetleri yakından takip edilecek. Uzmanlar, Manisa’daki fabrikanın işçi hakları ve çalışma koşulları bakımından uluslararası standartlara uygun şekilde denetlenmesi gerektiğini vurguluyor.
Olay, yalnızca Brezilya’daki işçileri değil, BYD’nin uluslararası imajını ve yaklaşan Türkiye yatırımlarını da etkileyebilecek bir kriz olarak değerlendiriliyor.