Manisa'da Beklenen Coğrafi İşaretli Hasat Geç Başladı: Kilo Fiyatı Fırladı
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde üretilen ve kendine has aromasıyla tanınan coğrafi işaretli Kırkağaç kavununun hasadı, bu yıl iklim koşulları nedeniyle planlanan süreden daha geç tamamlandı. 30 bin tonluk rekoltenin 20 bin tonu hemen satışa sunulurken, geri kalan 10 bin ton kavun, kış aylarında tüketilmek üzere özel depolarda muhafaza edilmek üzere askıya alındı.
Kaynak: DHA
Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, bu yılki hasadın, aşırı yağışlar nedeniyle Eylül ayında geciktiğini belirtti. Özarı, yaz aylarında kilosu 5 TL olan kavunların, kış aylarında ise 20 TL’den satılacağını açıkladı. Kavunlar, dayanıklı kabukları ve güçlü aromaları sayesinde özel depolarda asılarak, kış sonuna kadar taze kalacak şekilde saklanıyor.
2008 YILINDA COĞRAFİ İŞARET ALDI
Özarı, "Kavunumuzun en önemli özelliği dayanıklılığıdır. Yazın fiyatlar düşük oluyor, bu nedenle ürünlerimizi özel depolarımızda asarak, dayanıklılığını artırıyoruz ve çiftçimizin daha fazla gelir elde etmesini sağlıyoruz" şeklinde konuştu.
Karakurt sarı dilimli kavununun da coğrafi işaret almak üzere başvuru sürecinin devam ettiğini belirten Özarı, "Kırkağaç altınbaş çeşidi kavunumuz 2008 yılında coğrafi işaret aldı. Şimdi de sarı dilimli kavunumuz için aynı işlemi yapıyoruz" dedi.
Üretici Bülent Somalıoğlu ise bu yıl verimin yüksek olduğunu, 100 dekar alandan 200 ton kavun hasat ettiğini belirterek, "Yazın fiyatlar düşük olsa da, şu an fiyatlar iyi seviyelere geldi. Kavunumuzun tatlılığı ve kalitesi çok iyi" şeklinde konuştu.