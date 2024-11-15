Manisa'da Beklenen Coğrafi İşaretli Hasat Geç Başladı: Kilo Fiyatı Fırladı

2008 YILINDA COĞRAFİ İŞARET ALDI

Özarı, "Kavunumuzun en önemli özelliği dayanıklılığıdır. Yazın fiyatlar düşük oluyor, bu nedenle ürünlerimizi özel depolarımızda asarak, dayanıklılığını artırıyoruz ve çiftçimizin daha fazla gelir elde etmesini sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

Karakurt sarı dilimli kavununun da coğrafi işaret almak üzere başvuru sürecinin devam ettiğini belirten Özarı, "Kırkağaç altınbaş çeşidi kavunumuz 2008 yılında coğrafi işaret aldı. Şimdi de sarı dilimli kavunumuz için aynı işlemi yapıyoruz" dedi.