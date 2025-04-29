Malzemesinin Gramı Altından Pahalı, Fiyatı Ev Fiyatlarıyla Yarışıyor! Tek Tek İşleyip, Tanesini En Az 15 Bin Liraya Satıyor

DAİRE FİYATINA KADAR SATILIYOR

Kaya’nın atölyesinde değerli taşlar ve özel malzemeler kullanılarak üretilen tespihlerin fiyatları 10 ila 15 bin TL aralığında başlıyor. Kaya, bazı tespihlerin malzeme değerine göre daire fiyatına kadar çıkabildiğini belirtiyor. Tespih ustası, kullandığı malzemelerin gram fiyatlarının altınla yarıştığını hatta çoğu zaman altını geçtiğini vurguluyor.