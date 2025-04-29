Malzemesinin Gramı Altından Pahalı, Fiyatı Ev Fiyatlarıyla Yarışıyor! Tek Tek İşleyip, Tanesini En Az 15 Bin Liraya Satıyor
Malatya'da tespih ustalığı yapan Ahmet Yasin Kaya, incelikle işlediği tespihleri en az 15 bin liradan başlayarak daire fiyatına kadar satıyor.
Kaynak: İHA
Malatya’da yaşayan tespih ustası Ahmet Yasin Kaya, küçük yaşlarda başladığı mesleğini son 6 yıldır profesyonel olarak sürdürüyor. Kaya’nın el işçiliğiyle ürettiği tespihler, yalnızca ibadet için değil, koleksiyon ve aksesuar amaçlı da yoğun talep görüyor.
DAİRE FİYATINA KADAR SATILIYOR
Kaya’nın atölyesinde değerli taşlar ve özel malzemeler kullanılarak üretilen tespihlerin fiyatları 10 ila 15 bin TL aralığında başlıyor. Kaya, bazı tespihlerin malzeme değerine göre daire fiyatına kadar çıkabildiğini belirtiyor. Tespih ustası, kullandığı malzemelerin gram fiyatlarının altınla yarıştığını hatta çoğu zaman altını geçtiğini vurguluyor.
OSMANLI MİRASINI SÜRDÜRÜYOR
Osmanlı döneminden gelen köklü tespih kültürünü yaşatan Kaya’nın eserleri, hem yurt içinden hem de yurt dışından koleksiyoncular ve meraklılar tarafından büyük ilgi görüyor.