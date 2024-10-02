Maliyeti Katlandıkça Katlandı! Yüzde 300 Arttı

Yüksek enflasyon, internet hizmetlerine yapılan zamlarla birlikte vatandaşların bütçesini olumsuz etkiliyor. Türkiye, dünyanın en yavaş internetine sahip ülkelerden biri olmasına rağmen, internet faturaları hızla artıyor. Özellikle bir ailenin aylık iletişim maliyetleri yüzde 300'e kadar yükseldi.

İNTERNETE ERİŞİM MASRAFLARI ARTIYOR

Türkiye, internet hızı sıralamasında 161 ülke arasında 106. sırada yer alıyor. Aylık 100 megabit (Mbps) internet için ortalama 483 lira ödeniyor. Speedtest Küresel Endeksi’ne göre, Türkiye sabit geniş bant internet hızında 42.90 Mbps ile birçok ülkenin gerisinde kalıyor.

MOBİL İNTERNET HIZINDA DA GERİDEYİZ

Mobil internet hızında Türkiye, 111 ülke arasında 46.37 Mbps ile 58. sırada bulunuyor. Bu durum, Türkiye'nin mobil internet hızının dünya ortalaması olan 85 Mbps'nin yarısı kadar olduğu anlamına geliyor.