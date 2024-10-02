Maliyeti Katlandıkça Katlandı! Yüzde 300 Arttı
Türkiye’de ekonomik krizin derinleşmesi ve yüksek enflasyonun etkisiyle hizmetlere gelen zamlar vatandaşı zor durumda bırakmaya devam ediyor. İnternet faturalarına gelen zamlar ve artışla beraber bir ailenin aylık iletişim maliyeti yüzde 300'e varan oranlarda arttı. İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Yüksek enflasyon, internet hizmetlerine yapılan zamlarla birlikte vatandaşların bütçesini olumsuz etkiliyor. Türkiye, dünyanın en yavaş internetine sahip ülkelerden biri olmasına rağmen, internet faturaları hızla artıyor. Özellikle bir ailenin aylık iletişim maliyetleri yüzde 300'e kadar yükseldi.
İNTERNETE ERİŞİM MASRAFLARI ARTIYOR
Türkiye, internet hızı sıralamasında 161 ülke arasında 106. sırada yer alıyor. Aylık 100 megabit (Mbps) internet için ortalama 483 lira ödeniyor. Speedtest Küresel Endeksi’ne göre, Türkiye sabit geniş bant internet hızında 42.90 Mbps ile birçok ülkenin gerisinde kalıyor.
MOBİL İNTERNET HIZINDA DA GERİDEYİZ
Mobil internet hızında Türkiye, 111 ülke arasında 46.37 Mbps ile 58. sırada bulunuyor. Bu durum, Türkiye'nin mobil internet hızının dünya ortalaması olan 85 Mbps'nin yarısı kadar olduğu anlamına geliyor.
ARTAN FİYATLAR
Son zamanlarda sabit ve mobil internet sağlayan operatörler, yaptıkları zamlarla birlikte internet hizmetini daha pahalı hale getirdi. Türkiye’de 100 Mbps internetin ortalama aylık bedeli 12.7 Euro, yani güncel kurla 483 liraya ulaştı.
KÜRESEL INTERNET HIZI
Speedtest Küresel Endeksi’ne göre, sabit geniş bant internetin en hızlı olduğu ülke Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve en yavaş internet Türkmenistan’da bulunuyor. Mobil internet hızında ise BAE yine zirvede yer alıyor.
İLETİŞİM MASRAFLARI
Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği’nin verilerine göre, 2023 yılında bir sabit hat, bir ev interneti ve dört mobil abonelik üzerinden 4 kişilik bir ailenin aylık iletişim maliyeti 745 liradan 2.350 TL’ye yükselmiş durumda. Bu da yıllık 28 bin 200 TL'ye denk geliyor. Aynı dönemde damacana su fiyatları ise yüzde 106 artışla 48.5 TL’den 100 TL’ye çıktı.