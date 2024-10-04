Maliye’den Kuyumcu Çıkarması! ‘Aylık Gelirimiz 16 Bin Lira’ Diyorlardı: Altın Gramı, Döviz Alım Satımı, POS Cihazları Tek Tek İncelendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kuyumculuk sektörüne yönelik denetimlerini genişleterek 36 ilde 500 büyük ve riskli mükellefi incelemeye aldı. Bakan Mehmet Şimşek’in, "Aylık ortalama gelir beyanları çok düşük." açıklamasının ardından başlatılan denetimlerde, faturasız altın satışı, döviz işlemleri ve POS cihazı kullanımları mercek altına alındı. Şimşek, kayıt dışılıkla mücadelenin süreceğini vurgulayarak, vergide adalet sağlanacağını belirtti.

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Maliye’den Kuyumcu Çıkarması! ‘Aylık Gelirimiz 16 Bin Lira’ Diyorlardı: Altın Gramı, Döviz Alım Satımı, POS Cihazları Tek Tek İncelendi

Hazine ve Maliye Bakanlığının, Bakan Mehmet Şimşek'in "Ortalama bir kuyumcunun beyan ettiği aylık vergi matrahı 16 bin 46 lira." açıklamasının ardından 9 büyükşehirde gerçekleştirdiği kuyum sektörü denetimleri 36 ildeki 500 büyük ve riskli mükellefi kapsayacak şekilde artırıldı.

Bu kapsamda, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile Risk Analiz Genel Müdürlüğü ilk aşamada Şimşek'in "Ortalama bir kuyumcunun beyan ettiği aylık vergi matrahı 16 bin 46 lira. Bunlar çok düşük rakamlar." dediği kuyumculuk sektörünü yakın takibe almış ve temmuz ayında 9 büyükşehirdeki işletmelerde fiili envanter denetimi gerçekleştirmişti.

Bakan Şimşek'in kayıt dışılıkla mücadeleye aralıksız devam edilmesi yönündeki talimatları çerçevesinde harekete geçen Vergi Denetim Kuruluna bağlı vergi müfettişleri ve Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı gelir uzmanlarından oluşan ekipler, denetimlerini genişletti. Bakanlık ekipleri, bu kez 36 ildeki 500'ü aşkın işletmede büyük ve riskli kuyumcu işletmelerine ilişkin denetim ve fiili envanter çalışması yaptı.

Maliye’den Kuyumcu Çıkarması! ‘Aylık Gelirimiz 16 Bin Lira’ Diyorlardı: Altın Gramı, Döviz Alım Satımı, POS Cihazları Tek Tek İncelendi - Resim : 1

ALTINDA FATURALAR RADARDA

Kuyum sektöründe faaliyet gösteren mükelleflere yönelik denetimlerde, fiili stok sayımlarının yanında işletmelerde faturasız altın ve değerli taş alım ve satımı yapılıp yapılmadığı, ödemelerin ve tahsilatların firmaya ait olmayan banka hesapları üzerinden gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği kontrol edildi.

Denetimlerde, faturalarda ürünlere ait gerçek gram bilgilerine yer verilip verilmediği, mükelleflerin yetki belgeleri olmadığı halde döviz alım-satımı yapıp yapmadığı da araştırıldı. Ayrıca, bu işletmelerde başkalarına ait POS cihazlarının kullanılıp kullanılmadığı gibi birçok husus da incelendi.

Maliye’den Kuyumcu Çıkarması! ‘Aylık Gelirimiz 16 Bin Lira’ Diyorlardı: Altın Gramı, Döviz Alım Satımı, POS Cihazları Tek Tek İncelendi - Resim : 2

"DÜRÜST MÜKELLEFİN YANINDAYIZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde de kayıt dışılıkla her alanda etkin yöntemlerle mücadele ettiklerine işaret ederek, "Vergide adalet ilkemiz çerçevesinde çok kazandığı halde düşük gelir beyan eden büyük ve riskli mükellefleri incelemeye devam ediyoruz." dedi.

Dürüst mükelleflerin her zaman yanında olduklarını belirten Şimşek, "Kayıt dışılığın önüne geçerek vergide adaleti sağlamakta kararlıyız. Tüm sektörlere yönelik denetimlerimiz artarak devam edecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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