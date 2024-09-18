Maliye Peşlerine Düştü: IBAN Yoluyla Bu Ödemeleri Yapanlar Yandı, Büyük Cezası Var

POS ÇALIŞMIYOR BAHANESİ

Kurul, fiş ve fatura düzenlememek amacıyla müşterilerden IBAN yoluyla tahsilat yapan mükellefler üzerinde yürütülen inceleme ve analiz çalışmalarında önemli bir ilerleme kaydetti. Özellikle “POS çalışmıyor” gibi bahanelerle banka hesapları üzerinden tahsilat yapmaya çalışan mükellefler yakından takip ediliyor.