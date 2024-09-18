Maliye Peşlerine Düştü: IBAN Yoluyla Bu Ödemeleri Yapanlar Yandı, Büyük Cezası Var
Hazine ve Maliye Bakanlığı, IBAN üzerinden tahsilat yaparak vergi kaçıran 250 mükellefi inceledi ve bu süreçte, ilk aşamada 1,5 milyar liralık kazancın kayıt dışı bırakıldığını tespit etti.
Kaynak: Gerçek Gündem
Maliye Bakanlığınca IBAN yoluyla yapılan tespitler üzerine, söz konusu mükelleflere 250 milyon lira vergi cezası uygulandı.
Kayıt dışı kazanç sağlayanlar arasında lüks restoran zincirleri, sosyal medya fenomenleri ve diğer çeşitli mükellef grupları yer alıyor. Bakanlıktan alınan bilgilere göre, Vergi Denetim Kurulu, kayıt dışı ekonomi ile etkin mücadele kapsamında incelemelerini sürdürüyor.
POS ÇALIŞMIYOR BAHANESİ
Kurul, fiş ve fatura düzenlememek amacıyla müşterilerden IBAN yoluyla tahsilat yapan mükellefler üzerinde yürütülen inceleme ve analiz çalışmalarında önemli bir ilerleme kaydetti. Özellikle “POS çalışmıyor” gibi bahanelerle banka hesapları üzerinden tahsilat yapmaya çalışan mükellefler yakından takip ediliyor.