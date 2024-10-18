Maliye Peşlerine Düştü: 7 Bin Lira Üstü Ödemeler İçin Zorunluluk Başladı

Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre, 7 bin liranın üzerindeki tahsilat ve ödemelerin banka veya aracı finansal kurumlar aracılığıyla yapılması zorunlu hale getirildi. Bu yeni düzenleme, vergi mükelleflerinin yanı sıra mükellef olmayan vatandaşları da kapsıyor.

ALICIYA DA SATICIYA DA CEZA VERİLECEK

Tebliğe göre, alıcıların 7 bin lira üzerindeki her türlü ödeme ve tahsilat işlemlerini finansal kurumlar aracılığıyla gerçekleştirmeleri gerekiyor. Kurallara uymayan taraflar, hem alıcı hem de satıcı, ayrı ayrı cezai yaptırımlarla karşılaşacak.