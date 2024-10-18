Maliye Peşlerine Düştü: 7 Bin Lira Üstü Ödemeler İçin Zorunluluk Başladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyi engellemek amacıyla önemli bir düzenlemeyi yürürlüğe koydu.
Kaynak: Haber Merkezi
Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre, 7 bin liranın üzerindeki tahsilat ve ödemelerin banka veya aracı finansal kurumlar aracılığıyla yapılması zorunlu hale getirildi. Bu yeni düzenleme, vergi mükelleflerinin yanı sıra mükellef olmayan vatandaşları da kapsıyor.
ALICIYA DA SATICIYA DA CEZA VERİLECEK
Tebliğe göre, alıcıların 7 bin lira üzerindeki her türlü ödeme ve tahsilat işlemlerini finansal kurumlar aracılığıyla gerçekleştirmeleri gerekiyor. Kurallara uymayan taraflar, hem alıcı hem de satıcı, ayrı ayrı cezai yaptırımlarla karşılaşacak.
7 BİN LİRANIN ÜZERİ ALIMLARA YENİ ŞART
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımladığı tebliğe göre, mükellef olmayan kişiler de dahil olmak üzere, 7 bin liranın üzerindeki alım ve satımlarda finansal kurumlar üzerinden ödeme yapılması şartı getirildi.
BANKA HESABI OLMAYANLAR NE YAPACAK?
Banka hesabı veya kredi kartı bulunmayan kişiler ise, satın aldıkları ürün veya hizmetin ödemesini satıcının hesabının bulunduğu bankaya giderek açıklamalara yer verip dekont alarak yapabilecekler. Bu yöntemle, tevsik zorunluluğu yerine getirilmiş sayılacak ve cezai işlem uygulanmayacak.
ELDEN ÖDEMELERE CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK
Elden ödeme yapılması durumunda ise, satıcının bu parayı kendi banka hesabına yatırması tevsik zorunluluğunu karşılamayacak. Bu durumda hem alıcıya hem de satıcıya cezai işlem uygulanacak.