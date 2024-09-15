Maliye Harekete Geçti Rekor Cezası Var: Elden Kira Ödeyenler Yandı

GİB tarafından duyurulan kira ödemelerini elden yapanlara yönelik ceza düzenlemesine ilişkin yeni taslağın detayları netleşti. Yeni taslağa göre, kira ödemeleri yalnızca bankalar veya PTT aracılığıyla yapılabilecek. Elden yapılan ödemelere ceza uygulanacak.

Elden kira ödeyenlere her bir tespit için kira tutarının yüzde 10’u oranında ceza kesilecek. Bu durumda kesilecek ceza tutarı en az 5 bin lira olarak belirlenecek. Mevcut düzenlemede, ceza oranı kira tutarının yüzde 5’i ve asgari 3 bin lira olarak uygulanacak.