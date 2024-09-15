Maliye Harekete Geçti Rekor Cezası Var: Elden Kira Ödeyenler Yandı
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kira ödemeleri konusunda önemli bir değişiklik öngören Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde yapılacak düzenlemeleri kamuoyuna duyurdu.
Kaynak: Gerçek Gündem
GİB tarafından duyurulan kira ödemelerini elden yapanlara yönelik ceza düzenlemesine ilişkin yeni taslağın detayları netleşti. Yeni taslağa göre, kira ödemeleri yalnızca bankalar veya PTT aracılığıyla yapılabilecek. Elden yapılan ödemelere ceza uygulanacak.
Elden kira ödeyenlere her bir tespit için kira tutarının yüzde 10’u oranında ceza kesilecek. Bu durumda kesilecek ceza tutarı en az 5 bin lira olarak belirlenecek. Mevcut düzenlemede, ceza oranı kira tutarının yüzde 5’i ve asgari 3 bin lira olarak uygulanacak.
ÖDEMELER BU ŞEKİLDE YAPILACAK
Yeni düzenleme, sadece iş yeri kiralamalarını değil, aynı zamanda konut kiralarını da kapsayacak. Önceki uygulamada, iş yeri kira ödemelerinde tutar fark etmeksizin, konut kira ödemelerinde ise 500 liranın üzerindeki ödemeler için bankalar veya PTT aracılığıyla yapılması zorunluydu. Ancak yeni taslak ile bu sınır kaldırılacak ve tüm ödemelerin banka veya PTT aracılığıyla yapılması gerekecek.
5 İŞ GÜNÜ DETAYI
Ayrıca, Temmuz ayında TBMM’de kabul edilen yasayla birlikte, konut kiralamalarında kiracılara da ceza uygulanması mevzuata dahil edildi. Kiracıların, ödemenin elden yapıldığını, ödemeyi takip eden beş iş günü içinde idareye bildirmeleri durumunda ceza kesilmeyecek.
Yeni tebliğ taslağı, bir takvim yılı içinde kesilecek cezanın üst sınırını da artırıyor. Önceki sınır 8 milyon 700 bin lira iken, yeni düzenleme ile bu sınır 20 milyon liraya çıkarıldı.