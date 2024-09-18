Maliye Bakanlığı Harekete Geçti: Son 5 Yılda Dönük Tüm Ödemeler Geri Alınacak

Esnaf ve KOBİ'lerin ardından emekli vatandaşların banka hesap hareketleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından incelemeye alındı. Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi kaçırma ve kara para aklama faaliyetlerinin önüne geçmek için emekli hesaplarını da incelemeye dahil etti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Maliye Bakanlığı Harekete Geçti: Son 5 Yılda Dönük Tüm Ödemeler Geri Alınacak - Resim: 1

Hazine ve Maliye Bakanlığı, esnaf ve KOBİ'lerin ardından emekli vatandaşların banka hesap hareketlerini kapsamlı bir şekilde inceleme altına aldı. Yapılan incelemelerde, bazı emeklilerin banka hesaplarının üçüncü şahıslar veya şirketler tarafından kullanıldığına dair önemli bulgular elde edildi. Bu duruma yönelik olarak, Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi kaçırma ve kara para aklama faaliyetlerinin önüne geçmek için emekli hesaplarını da incelemeye dahil etti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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